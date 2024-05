Bordighera: successo teatrale per l’associazione Noi4you con la rappresentazione della compagnia “Teatro delle 10” (Foto)

Ottimo risultato e grande affluenza di pubblico che ha partecipato con entusiasmo, nella città alta di Ventimiglia, alla rappresentazione itinerante di “Teatro delle 10”, proposto in occasione della Festa della Mamma e che aveva come soggetto proprio la figura genitoriale.

La compagnia teatrale ha rappresentato le varie tipologie di madri: la madre”chioccia”, la madre “padre”, la madre spiritosamente “esaurita”, la madre “organizzata”...

Lo spettacolo messo in scena ha avuto anche un'eco nel momento in cui le donne/madri presenti si sono riconosciute, ridendoci sopra, in una delle tipologie scherzosamente rappresentate.

Lo spettacolo suddiviso in 4 tappe si è alternato a momenti di fitness dalla palestra Sport Active Blufit e Happiness,. L’occasione ha permesso, nel contempo, di scoprire angoli del centro storico ed ammirarne la bellezza.

A tutto ciò si sono anche aggiunti due interventi della psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Tecla Magliano dell’Associazione NOI4YOU, la quale ha trattato l'argomento “preadolescenza” e come affrontare questo periodo delicato che ogni figlio attraversa.

L’evento si è concluso con l’ultima tappa e buffet sulla terrazza del Forte dell’Annunziata.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare la dott. Daniela Gandolfi direttrice del MAR, per aver ospitato la parte finale dell’evento, l’amministrazione comunale di Ventimiglia e all’assessore alle pari opportunità dott. Milena Raco per aver promosso l’evento.