Sette domande per sette sindaci: ultimo mese di campagna elettorale al via con il dibattito al Teatro Centrale

Mentre arriva da Ospedaletti uno scossone alla campagna elettorale, con l’esclusione (in attesa di eventuali ricorsi al Tar) di due liste sulle tre presenti alle prossime Amministrative, a Sanremo è stato rinviato il sorteggio di candidati a sindaco e liste, sulle schede che verranno proposte agli elettori l’8 e 9 giugno.

Era tutto pronto, ieri sera nella sala matrimoni del Palafiori di corso Garibaldi (all’interno dell’Anagrafe), quando dalla Commissione elettorale ha fatto capolino il segretario generale del Comune, Monica Di Marco, che ha confermato il ritardo di almeno due o tre ore, proprio per i problemi riscontrati dalle liste di Ospedaletti (che è sotto la giurisdizione della commissione matuziana). Poi, alle 21 è arrivata la conferma: tutto rinviato a martedì mattina per consentire ad una delle liste (sembrerebbe quella che sostiene Roberto Danieli) di integrare la documentazione.

Si tratterebbe di piccoli errori formali, perfettamente sanabili in poche ore e, quindi, non sarebbe a rischio la presentazione della lista. Intanto si infiamma la campagna elettorale che, fino ad ora su toni pacati, ogni tanto vede spunti al veleno, in particolare tra le coalizioni di centrodestra per Rolando e civica per Mager.

Dopo la definizione dell’ultima delle tre liste, ieri pomeriggio, da parte di Fulvio Fellegara che ha confermato la decisione di non presentare ‘Sanremo nel Cuore’, oggi è una giornata importante, visto che per la prima volta i sette candidati a sindaco si presentano tutti insieme sul palco del cinema centrale (ore 20.45), per rispondere alle domande del nostro giornale di fronte alla platea.

Sarà un modo per saggiare le risposte di tutti i sette ‘papabili’ alla carica di sindaco e capire con precisione i programmi degli stessi. A grandi linee le loro idee sono ormai sul tavolo da tempo ma, di fatto, il programma vero e proprio non è ancora stato presentato da nessuno. Sarà una serata scoppiettante sul piano politico che, di fatto, da il via all’ultimo mese prima del voto.

‘Sette domande per sette sindaci’ nel primo vero dibattito per i candidati ed andare a sostituire Alberto Biancheri, al termine del periodo più longevo per un primo cittadino. E chissà che in platea non ci sia proprio lui, per vedere da vicino chi lo sostituirà a palazzo Bellevue.