Scuola, al via il tour di presentazione del nuovo osservatorio dei progetti innovativi

Scuola Digitale Liguria, il progetto di Regione Liguria per l’innovazione scolastica affidato a Liguria Digitale, promuove una serie di incontri rivolti a docenti e formatori per far conoscere il nuovo Osservatorio dei Progetti Innovativi, una piattaforma online aperta a tutte le scuole che raccoglie le esperienze realizzate in classe con il supporto delle tecnologie digitali.



Le prossime date in calendario saranno il 14 maggio all’IC Rapallo (Ge) e il 21 maggio all’IC Sanremo Levante a Sanremo (IM). Il tour riprenderà in settembre con nuove tappe a Genova, Savona, La Spezia e Imperia.



“Dal 2016 Scuola Digitale Liguria affianca gli insegnanti per supportare l’utilizzo di strumenti tecnologici e nuove metodologie didattiche sempre più indirizzate verso una scuola 4.0 – spiega l’assessore alla Scuola di Regione Liguria. – Perseguendo il motto “Non per la scuola, ma con la scuola”, il Progetto non solo raccoglie dati utili a migliorare l’offerta formativa, ma promuove la filiera scuola-lavoro collaborando con stakeholder importanti come ITS - ICT Accademia Digitale Liguria. Il nuovo Osservatorio dei Progetti Innovativi è uno degli strumenti gratuiti messi a disposizione da Scuola Digitale per permettere ai docenti di dare valore al proprio lavoro e ai cittadini di conoscere l’innovazione sul proprio territorio in campo dell’istruzione e della formazione”.



"Scuola Digitale Liguria dà vita a un ecosistema di innovazione a sostegno della scuola del territorio ligure per promuovere l'adozione delle migliori pratiche digitali, favorire la diffusione delle competenze digitali tra studenti e insegnanti, incentivare l'innovazione e la collaborazione sia all'interno delle istituzioni scolastiche sia con gli attori del territorio. L'Osservatorio svolge un ruolo cruciale nel monitorare e valutare le iniziative digitali scolastiche, consentendo di identificare le migliori strategie e individuare eventuali aree di miglioramento. Allo stesso tempo, il Progetto Scuola Digitale Liguria si propone di stimolare l'adattamento e la trasformazione delle pratiche didattiche tradizionali attraverso il supporto attivo dei Mentor, docenti sparsi sul territorio veri e propri testimonial e punti di riferimento del progetto. Un approccio integrato che valorizza le potenzialità del digitale per costruire un futuro educativo più ricco e orientato al successo di tutti gli studenti”, ha commentato Paola Paolino, docente presso il Liceo Giordano Bruno di Albenga e “Mentor” del progetto.



“Progetto Scuola Digitale Liguria, con il suo Osservatorio dei Progetti Innovativi e le tante iniziative formative proposte per ogni Ordine e Grado di Istruzione, vuole rappresentare e documentare la Didattica più contemporanea e motivante, costituendo il primo archivio regionale di buone pratiche, sempre consultabile.”, sono le parole di Andrea Cartotto, formatore e Ambassador di Progetto.