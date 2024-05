Bordighera: domani sera i fuochi artificiali per Sant'Ampelio, ecco tutte le disposizioni e i divieti

In occasione dello spettacolo pirotecnico in programma domani alle 22 a Capo Sant’Ampelio, sono stati disposti alcuni provvedimenti.

Domani dalle 7 alle 9 (fine scarico e trasporto del materiale pirotecnico):

- divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare e pedonale, al fine di permettere lo scarico del materiale pirotecnico in sicurezza, nelle seguenti località: Via Sant’Ampelio dall’intersezione con la Via Arziglia al civico 46, Piazzale Sant’Ampelio, Lungomare Argentina dal piazzale Sant’Ampelio all’altezza di Via Cavalieri di Rodi, Piazzetta Chiesa Sant’Ampelio e tutta la spiaggia antistante le predette località nelle quali verrà interdetto l’accesso fino a termine operazioni di bonifica. L’area sarà delimitata e presidiata da agenti di Polizia Locale, con il supporto della Protezione Civile per quanto di competenza;



Sempre domani, dalle 20 al termine operazioni di bonifica:

- divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle seguenti località: Via Sant’Ampelio dall’intersezione con la Via Arziglia al civico 46, Piazzale Sant’Ampelio e Lungomare Argentina dall’intersezione con il piazzale Sant’Ampelio al civico 18;

- ​divieto di transito pedonale, dalle 22 alle 24, nella fascia di rispetto allo sparo dei fuochi pirotecnici nelle seguenti località: Piazzale Sant’Ampelio lato sud, Lungomare Argentina dal piazzale Sant’Ampelio al civico 46, Piazzetta chiesa Sant’Ampelio e spiaggia antistante, la cui area verrà opportunamente delimitata e presidiata sino al termine della manifestazione e negli stabilimenti balneari “S. Ampelio”, “Caranca” e nelle spiagge rispettive e prospicenti;

- dalle 8 al termine delle operazioni di bonifica, nell’esercizio pubblico e stabilimento balneare denominato “Amarea” è vietata la presenza sia all’interno che all’esterno;

- negli orari 7-9 è vietata altresì la presenza nelle strutture esterne dello stabilimento “Caranca” e, dalle 22 al termine delle operazioni di bonifica è vietata la presenza all’esterno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi: “Agua”, “Caranca” e “S. Ampelio”, nonché nelle aree aperte delle strutture ricettive “Piccolo Lido” e “Parigi”. I clienti all’interno delle strutture ricettive potranno entrare fino alle ore 22.00 e non potranno uscire fino alle ore 23.30: qualora si rendesse necessario l’intervento di mezzi di emergenza o P.S. si procederà all’interruzione dello spettacolo pirotecnico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

​- sull’arenile compreso tra il pennello frangiflutti del Capo Sant’Ampelio e sulla spiaggia in concessione allo stabilimento balneare “Sant’Ampelio”, è istituito il divieto di accesso dalle 8 al termine delle operazioni di bonifica ad esclusione del personale autorizzato. Tale porzione di arenile dovrà essere debitamente delimitata da apposite transenne, fettucce e cartelli, e verrà presidiata dalla Polizia Locale con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile di Bordighera e dei fuochini incaricati.​