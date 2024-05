Speciale Weekend: ‘Expo Valle Impero’, ‘Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea’, festeggiamenti patronali e molto altro

Tutto pronto per l’11ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, evento che celebra l’oliva taggiasca, il Moscatello di Taggia e tutti i prodotti del territorio, in programma oggi e domani nel centro storico di Taggia, tra piazza Cavour e via Soleri.

Sarà Andrea Mainardi, il ‘biondo atomico’, chef eclettico e personaggio televisivo, l’ospite speciale dell’edizione 2024. Oltre a lui, parteciperanno agli show cooking di domenica pomeriggio anche gli chef Roberto Ferro, dell’Hotel Majestic di Diano Marina, e Federico Pinasco, del ristorante Locanda del Cavaliere di San Bartolomeo al Mare. I cooking show si alterneranno ad incontri di grande interesse con personalità quali il food designer Mauro Olivieri, l’Arch. Alessia Cipolla, all’assaggiatore di oli Dott. Alessandro Boeri, e lo scrittore oleologo Luigi Caricato.

Anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Taggia e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio. Saranno tutti protagonisti del 1° Contest Culinario Expo Valle Argentina Armea, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato.

Da segnalare è anche il convegno internazionale ‘I Territori della vite e del vino’, a cura del CesVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino) che si terrà nell’ex convento di Santa Teresa, durante la giornata di sabato 11 maggio. L’incontro inizierà alle 9.30 e andrà avanti anche nel pomeriggio con relatori di grande fama internazionale ed esperti del settore. Sempre sabato, alle 18.30, nella tensostruttura di Piazza Cavour si terrà una degustazione ad ingresso libero di vini e prodotti locali in collaborazione con l’Enoturismo Terre di Moscatello. Gli eventi in programma saranno arricchiti dall’esposizione e dal mercatino dei prodotti locali, in collaborazione con i produttori del territorio, che si svilupperà lungo via Soleri. A tirare le fila di queste due giornate sarà il presentatore e showman Gianni Rossi. L’inaugurazione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea è prevista oggi alle ore 12.30 in piazza Cavour nel bellissimo centro storico di Taggia (a questo link il programma delle due giornate)

Anche a Borgomaro si prospetta un weekend all’insegna del divertimento, musica, svago, escursioni e buon cibo con ‘Expo Valle Impero’, manifestazione giunta alla seconda edizione organizzata da Azienda Speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di Commercio Imperia La Spezia Savona, comune di Borgomaro, capofila del pool dei borghi del comprensorio (Chiusavecchia, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco, Chiusanico). La manifestazione, la cui inaugurazione è fissata per oggi alle 16.30, prevede stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione, assaggi di prodotti tipici, cooking show, street food. Il lavoro di squadra e la collaborazione dei borghi della valle tra le altre cose, porterà in tavola all’Expo le specialità locali grazie alla presenza delle Pro Loco: Bestagno con rostelle, acciughe, e panino alla contadina; Conio con lo ‘zemin’ con i fagioli di Conio, frittelle e croccante; Lucinasco con le ‘Buje’ e trippe con patate e fagiolini; Borgomaro con coniglio alla ligure, salsiccia all’ormeasco con cipolle caramellate; Aurigo con gnocchi 3P e panissa aurighese; Villa Guardia con insalata di mare, frittelle di cipolla e patatine. Tutto accompagnato da musica, danze e animazione per famiglie. Ed ancora mostre, convegni, musica, animazione per grandi e piccini. Tantissimi gli appuntamenti per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo. Shopping ed enogastronomia sono il piatto forte dell’evento ma non solo: un weekend a misura di buongustai, camminatori, amanti della natura e famiglie. Una grande festa che unisce otto Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Spazio all’outdoor per gli appassionati di attività e sport all’aria aperta (a questo link il programma dettagliato dell’evento).



Non da meno è la città dei fiori che ospiterà una manifestazione dedicata alla cultura del vino e della gastronomia locale in programma dall'11 al 13 maggio, presso la suggestiva cornice di Villa Ormond. Si tratta di ‘Calicis’, occasione imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e del buon vino proveniente da Liguria, Piemonte, PACA, ma anche per coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche del territorio.

Il programma offre tre giorni intensi di eventi culturali e tavole rotonde, che vedranno la partecipazione di illustri esponenti delle Associazioni vitivinicole di produttori del territorio, Associazioni di operatori del settore e rappresentanti di ristoranti locali e nazionali. Saranno inoltre organizzati show cooking, per mostrare al pubblico le migliori pratiche culinarie della regione. Uno degli elementi di spicco di questa edizione sarà la presentazione di tre libri dedicati alle cantine liguri e all'enogastronomia di eccellenza della regione. I visitatori avranno l'opportunità di degustare le eccellenze enologiche delle regioni coinvolte, oltre a poter apprezzare i prodotti gastronomici locali in esposizione (info e programma a questo link)

A Bordighera c'è grande fermento per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sant’Ampelio in attesa del gran finale previsto per martedì 14 maggio. Ricchissimo il programma che quest’anno comprende, oltre alle classiche serate enogastronomiche e musicali e allo spettacolo pirotecnico, la celebrazione dello straordinario talento musicale di Giancarlo Golzi e del suo legame con la città delle palme.

Infatti questa sera alle 21.30 con ingresso gratuito, in Spianata del Capo ci sarà il grande concerto del Matia Bazar in omaggio al ‘Capitano’. Canzone dopo canzone verranno percorse indimenticabili pagine di musica insieme al veterano Fabio Perversi, alla cantante Luna Dragonieri, a Piercarlo ‘Lallo’ Tanzi alla batteria, a Silvio Melloni al basso e al chitarrista Gino Zandonà.

Inoltre nella città alta ci sarà la possibilità di visitare una mostra omaggio dedicata alla vita dell’indimenticato batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach dal titolo ‘Dedicato a te…’. L’esposizione, allestita nel centro storico, potrà essere visitata fino a martedì 14 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Oltre al concerto di questa sera la Spianata del Capo ospiterà domani una serata gastronomica e musicala a cura della Pro Loco Borghettina, con artisti dal vivo e gustosi piatti all’insegna di qualità e tradizione.

Un altro evento degno di nota è quello che si svolgerà nell'Ex Salso di Imperia, situato in Calata Anselmi a Porto Maurizio. Infatti la rinnovata struttura aprirà le sue porte al pubblico con un'inaugurazione ricca di eventi e spettacolo.

Lo start sarà alle 16.30 con l'apertura dell'Expo Art & Food. Tra le attrazioni, la collezione Guatelli con l'esposizione di lattine storiche di olio d'oliva, una mostra d'arte a cura della Galleria Il Castello e del collettivo Il Cerchio e le Gocce, e gli stand che offriranno le eccellenze enogastronomiche del territorio. Non mancherà lo spettacolo di danza a cura delle scuole di danza di Imperia.

La giornata proseguirà con l'Expo Music, che prenderà il via alle 18.00 con un aperitivo di benvenuto accompagnato da Simone Medagliani al sax e Daniele Reviglio al dj set. Alle 20.00 sarà la volta della musica dal vivo con l'esibizione dei Nosmet, seguita alle 21.00 dalla sfilata dei costumi e abiti della collezione primavera/estate 2024, nonché dall'esibizione degli artisti Astra Event.

L'Expo Night Show chiuderà la serata con musica dal vivo a partire dalle ore 22.30 grazie ai Discoinferno, seguita da un set elettronico curato dalla DJ Georgia Mos.

Dunque un fine settimana denso di eventi ma non potevano mancare le iniziative rivolte ai più piccoli e alcune pensate per la Festa della Mamma.

Questa sera alle 21, al teatro comunale di Ventimiglia, appuntamento con il concerto ‘Festeggiamo le Mamme’ dell'Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’ diretta dal Mº Franco Cocco. Durante la serata si potranno ascoltare musiche di vario genere (jazz, rock, pop e, naturalmente, ventimigliuse). Sarà presente anche il corpo di ballo ‘White Rabbit Art Studio’ e il laboratorio di musica d'insieme ‘Suoniamo Insieme’ diretto dal Mº Luigi Cocco. Alla voce solista il tenore Carmine Buono. L'ingresso è gratuito.



Sempre Ventimiglia ospiterà uno spettacolo teatrale itinerante in scena domani nella città alta per festeggiare in modo originale e gioioso la Festa della Mamma. L’evento, dal titolo ‘Di Mamma (non) ce n’è una sola’, porterà il pubblico nei luoghi più suggestivi del centro storico alla scoperta di ‘differenti specie di madri’.

Durante il percorso, in compagnia di alcune donne-madri dell’oggi, si alterneranno divertenti monologhi teatrali con Fulvia Roggero, Erika Rotondaro, Marta Laveneziana e Silvia Villa, momenti di fitness leggero con musica in cuffie a tema (facoltativo) e importanti pillole educative realizzate della psicoterapeuta familiare Tecla Magliano. Al termine del percorso verrà offerto un aperitivo nella suggestiva cornice della terrazza del Forte dell’Annunziata. Il ritrovo è fissato in piazza Cattedrale nel centro storico alle 15.45. Lo spettacolo partirà da lì alle 16 e durerà circa un'ora e 30 minuti. Lo spettacolo è adatto ad adulti, famiglie e bambini. L'ingresso è libero.



Torna domani a Sanremo la ‘Baby Maratona’. Giunta all’edizione numero 24, è una manifestazione sempre molto attesa dalle famiglie, perché capace far divertire tantissimi bambini.

Previste 16 gare non competitive, per i bambini nati tra il 2013 al 2021. Annunciate anche le ‘gare’ per mamme e papà.



Al Maci di Villa Faravelli ad Imperia, Viale Matteotti 151, si è pensato di celebrare la festa della mamma con un laboratorio artistico per famiglie dal titolo ‘Mamma, guarda le rose!’ in programma questo pomeriggio alle 16.

I partecipanti selezioneranno degli ortaggi e poi li utilizzeranno come timbri per vedere quali segni lasciano sulla carta. Forse avranno la forma di un fiore, di un’orma, di una faccia o forse una forma ipnotica, ma se ripetute avranno dei motivi decorativi.



Infine segnaliamo un simpatico e istruttivo evento in programma oggi nella spiaggia Surf Beach di Borgo Marina a Imperia che per l’occasione si trasformerà in un'aula a cielo aperto per il Tarta Day 2024. Grazie alla collaborazione con gli esperti biologi marini di ‘Delfini del Ponente’, volontari, divulgatori, veterinari e la Capitaneria di Porto, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un mondo affascinante e ricco di segreti.

Dalle 9.00 alle 15.00, i visitatori potranno approfondire le proprie conoscenze sulla fauna marina, porre domande agli esperti e assistere a dimostrazioni dal vivo. Per i più piccoli, dalle 10.00 alle 11.00, è previsto un Laboratorio di Biologia Marina, un'occasione unica per imparare e divertirsi insieme. Ma le sorprese non finiscono qui. Dalle 11.00 alle 12.00, ci saranno incontri in riva al mare, dove verranno affrontati temi cruciali come le nidificazioni delle tartarughe marine in Liguria e il ruolo fondamentale della Capitaneria di Porto nella salvaguardia dell'ambiente marino. Per coloro che desiderano rilassarsi e riconnettersi con la natura, sarà disponibile una sessione di Tarta Yoga dalle 9.00 alle 10.00, seguita da una competizione di costruzione di tartarughe di sabbia, il Tarta Gioco, dalle 13.30 alle 14.30. L'ingresso all'evento è gratuito e aperto a tutti.





