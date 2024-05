Sanremo: 'Alice nel paese di Villa Ormond', una serata di teatro e inclusione al Floriseum (Foto)

Una magica serata di teatro ha illuminato il Floriseum, il museo del Fiore di Sanremo, con la presentazione dello spettacolo "Alice nel paese di Villa Ormond". Gli allievi dei progetti "Io sono qui" ed "Ercole" del S.E.I-C.P.T hanno dato vita a questo evento speciale, segnando la conclusione dell'anno formativo.

Da oltre trent'anni, il S.E.I-C.P.T si dedica alla formazione professionale, con un occhio di riguardo verso l'inclusione socio-lavorativa e l'educazione di giovani con disabilità o in situazioni di svantaggio. Questa serata ha rappresentato l'apice di un percorso di apprendimento e di crescita personale.

Rocco Trimarchi, responsabile delle attività di Sanremo, ha espresso grande soddisfazione: "Questa serata è stata il frutto dell'impegno e della passione dei nostri ragazzi. Hanno lavorato sodo, partecipando a laboratori che spaziano dal giardinaggio alla ristorazione, dalla ceramica alla sartoria, al teatro. È stato un anno ricco di attività, e questa serata ne è la dimostrazione tangibile, che è stata possibile anche grazie alla professionalità e alla disponibilità di tutti i docenti".

Il direttore del SEI-CPT Castellaro Francesco, ha aggiunto: "Assistere a questa serata è stato emozionante. È la prova che il cammino intrapreso è quello giusto. I progressi dei ragazzi sono la migliore testimonianza dell'importanza dei nostri progetti. Il loro successo è il nostro successo, e continueremo a investire in queste iniziative, convinti del loro valore per la comunità.Siamo al lavoro per aprire una nuova sede formativa, dedicata specificamente a queste e ad altre attività, che verrà inaugurata a breve nel comune di Sanremo".

La serata ha messo in evidenza le competenze acquisite dai ragazzi, ma anche il ruolo cruciale del SEI-CPT nel fornire opportunità di crescita e si conferma come un pilastro fondamentale per l'educazione e l'inclusione, offrendo percorsi formativi che trascendono, anche dai tradizionali ambiti di apprendimento.