Scomparsa di Renzo Graglia: il cordoglio di Molini di Triora "Uomo burbero ma di grande cuore"

Il Comune di Molini di Triora, il Sindaco Manuela Sasso e tutta l’amministrazione partecipa al dolore per la scomparsa di Renzo Graglia, molinese per passione e per residenza.

“Persona a volte un po’ burbera – evidenzia il presidente del Consiglio comunale Gianluca Ozenda - ma di gran cuore che non faceva mancare le sue critiche e i suoi preziosi suggerimenti, lo ricordiamo come musicista e cantautore dialettale; in questa veste aveva partecipato a molti concorsi anche a livello internazionale. Ci mancherà a Molini la sua presenza”.

L’amministrazione Comunale esprime le proprie condoglianze ai famigliari.