Elezioni Europee di giugno: Stefano Balleari (Fratelli d'Italia) oggi in visita nelle aziende della provincia (Video)

Serie di incontri quest’oggi in provincia di Imperia per Stefano Balleari, candidato alle prossime elezioni Europee di giugno.

Il primo si è svolto al mercato dei fiori di Sanremo per verificare la situazione dello stesso: “Parliamo di un settore importante, visto che un fiore su tre in Italia arriva da questa zona e porta 350 milioni l’anno di fatturato. Ci sono delle situazioni da migliorare e, soprattutto, si deve implementare questa eccellenza che vede 14mila addetti al settore. Oggi parliamo di floricultura, importante per la nostra regione e che sembra un po’ dimenticata a livello comunitario”.

Balleari farà diverse visite oggi in provincia, parlando anche con alcuni esportatori di fiori, con un’azienda agricola di piante grasse e con un ibridatore di rose. Ci sarà anche spazio per la visita ad un cantiere navale.

Uno dei tanti temi caldi per la nostra provincia, ma non solo, è quello della ‘Bolkestein’ in un momento di impasse per gli imprenditori del settore: “Ho sempre detto che la Legge è stata impostata male e gestita peggio. Parliamo di 30mila aziende nel nostro paese più tutto l’indotto e non è possibile creare un precariato in un settore così importante per l’Italia. Il Governo Meloni ha fatto una mappatura importante delle coste e delle concessioni per capire se c’è effettivamente una scarsità delle risorse, ovvero uno dei fenomeni fondanti per applicare la ‘Bolkestein’. Sembra che questa scarsità non ci sia e, quindi, ritengo che su questo insisteremo per trovare una mediazione con la comunità europea, per salvare aziende fondamentali per la nostra economia”.

Con Stefano Balleari oggi ci sarà anche il Senatore Gianni Berrino.