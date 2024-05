Ci sono molte persone e molte famiglie che potrebbero aver bisogno almeno di informarsi su un servizio di sgombero appartamento mq 200 e non è strano che parliamo di famiglie visto che si tratta di un appartamento molto grande dove è difficile che ci viva solo una persona.

Quello che invece è molto facile che succede quando si vive in un appartamento del genere per molti anni e che si può tendere ad accumulare troppi oggetti e soprattutto molti mobili ed elettrodomestici che in realtà andrebbero smaltiti gradualmente e correttamente per non ritrovarsi invasi e poi ritrovarsi una casa che praticamente è diventata quasi invivibile.

Spesso le persone fanno un errore in questa situazione di rimandare troppo e non si rendono conto che più passa il tempo e più sarà complesso e quasi impossibile poi occuparsi di sgomberare con l'appartamento in autonomia, perché le cose sono troppe da portare via e sono troppo pesanti.

Non è per niente un caso che da questo punto di vista in Asia sia nata la tecnica del decluttering che prevede che noi quando accumuliamo troppi oggetti in casa ci sentiamo pieni anche dal punto di vista mentale perché abbiamo meno spazio vitale e quindi quando la facciamo sgomberare ci sentiremo meglio anche da quel punto di vista.

Tra l'altro poi quando ci sono troppi mobili non è che possiamo essere noi a portarli a smaltire perché servono degli automezzi adibiti a questo tipo di trasporto e quindi parliamo di furgoni e camion.

Ma soprattutto possono servire anche delle attrezzature particolari e pensiamo a quanto quella persona vivere un appartamento al terzo piano e ci sono delle cose molto pesanti da dover spolverare che comunque diventa complesso portare tramite le scale o l'ascensore e ad esempio la piattaforma mobile che hanno queste imprese nel settore può essere utile per portarle fuori dal balcone.

Oltre al fatto che siccome si parla di rifiuti non urbani bisogna saper smaltire e pensiamo a quando sono in ballo i rifiuti elettronici, per esempio, se non si conoscono queste regole in caso di controllo si rischiano delle multe salate.

Per capire quanto andremo a spendere per un servizio di sgombero c’è bisogno di organizzare un sopralluogo

Dobbiamo prendere in considerazione quello che abbiamo segnalato il titolo di questa seconda parte e cioè che, per poter avere un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa che ci consente di prendere consapevolezza di quando andiamo a spendere, organizzare un sopralluogo è fondamentale.

Infatti, se è vero che anche a distanza e quindi per e-mail se noi mandiamo delle foto possono farci un preventivo, quest’ultimo non potrà mai essere preciso come un preventivo che ci verrà eseguito dopo che gli operatori dell'impresa hanno osservato la situazione dal vivo.

Questo perché potranno vedere quanto sono ingombranti i mobili e quanto possono essere complessi da superare.

Solo a quel punto possono fare un preventivo che sia realmente credibile e che quindi sia trasparente da tutti i punti di vista.