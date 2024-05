Rose realizzate a mano, banchetto di beneficenza dell'associazione Bethel odv a Ventimiglia (Foto)

L'associazione Bethel odv, sabato 11 maggio, a Ventimiglia, all'angolo tra via Roma e via Repubblica (UniCredit), organizza un banchetto di beneficenza i cui proventi verranno donati nella loro totalità alle madri in difficoltà.

"Verranno distribuite stupende rose realizzate a mano all'uncinetto da 'nonna Maria'" - fanno sapere Sara Bonaccorso, Barbara Ricci ed Enrico Amalberti del direttivo dell'associazione - "E' un'occasione per dimostrare concretamente la vicinanza a chi è in difficoltà e dare, così, un sorriso ai bimbi bisognosi".

"Vi aspettiamo numerosi dalle 9 alle 14 dalla Banca UniCredit di Ventimiglia" - dice il direttivo.