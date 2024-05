Sono in corso indagini di Carabinieri e Polizia per una aggressione ai danni di un 33enne di Sanremo, questa sera in via Roma.

Ancora da capire la dinamica dei fatti, che avrebbero visto un altro uomo aggredire il 33enne, probabilmente con un’arma da taglio. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.