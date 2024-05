Cosa fare per migliorare il livello d’inglese

Se stai cercando lavoro, ti sarai accorto di come la richiesta dell’inglese sia costantemente in crescita. Non è più solo un “nice to have” ma una delle hard skill più importanti per poter essere ricontattati. Oltre allo studio scolastico e universitario, che sicuramente ti avranno fornito basi importanti, dovresti migliorarti riuscendo a padroneggiare il linguaggio settoriale della tua professione, strutturando testi complessi e soprattutto acquisendo maggiore sicurezza quando hai necessità di parlare davanti ad una platea.

Segui corsi personalizzati

Che tu ambisca a ruoli manageriali, di leadership o semplicemente tu stia cercando un’occupazione nel turismo, le lezioni private di inglese online ti aiuteranno: potrai avere un tutor tutto per te, stabilire obiettivi e lavorare su quelli che sono i tuoi punti deboli. Non serviranno tantissime ore, già in poche settimane potrai toccare con mano i risultati.

Dedica tempo a leggere e scrivere in inglese

Lettura, lettura, e ancora lettura! Che sia un romanzo, un fumetto, una rivista, o un articolo online, leggere in inglese ti dà modo di ampliare il tuo vocabolario e migliorare la tua comprensione; scegli argomenti che ti appassionano così da non avvertire la pesantezza dello studio. E poi ricorda, troverai sicuramente molti più approfondimenti rispetto a quelli disponibili in italiano.

Dedica anche un po’ di tempo alla scrittura: che ne pensi, ad esempio di tenere un diario? O magari un blog online? E se fosse un profilo social Instagram dedicato ad una tua passione? Inizialmente magari farai qualche strafalcione ma solo chi non fa non sbaglia.

Buttati in conversazioni con stranieri

Non c’è miglior modo di imparare una lingua che parlarla. Usa ogni occasione per conversare in inglese: con amici, in classe, o online. E non preoccuparti degli errori, sono parte del processo di apprendimento. Ti possiamo suggerire di frequentare le zone universitarie, ci sono numerosi studenti Erasmus pronti a fare uno scambio: tu conversi un po’ in italiano, aiutandoli, e loro faranno lo stesso con te.

L’intrattenimento in inglese

Netflix, Prime Video e tutte le piattaforme di streaming come NowTV ti sosterranno facilmente in questa operazione: che ne pensi di un rewatching della tua serie preferita? Hai due modalità: se sei già un english addicted buttati direttamente con la lingua anglofona oppure, se non ti senti abbastanza sicuro, inserisci i sottotitoli. Avere già memoria degli episodi, ti aiuterà nella comprensione.

Perché lo studio differenzia il tuo CV

Forse te ne sarai accorto ma il mondo del lavoro è sempre più competitivo; se prima ad essere laureati erano in pochi, ora si tratta di un titolo di studio largamente diffuso e quindi non più sinonimo di esclusività. Gli HR che cercano personale, si trovano ad analizzare tonnellate di curricula, ciascuno con almeno l’80% delle skill richieste e il tuo non farà eccezione… o forse sì, investendo un po’ sulla tua formazione.

Oltre ad acquisire nuove abilità, che ti assicuriamo contare tantissimo in ambito professionale, mostrano un lato di te che farà la differenza: rimettersi in gioco, credere in se stessi, investire sulla propria formazione. Evidenziare come tu sia davvero pronto ad imparare, migliorare e studiare convincerà le aziende a contattarti e darti una possibilità.