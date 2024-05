Sanremo, torrefattori di Confcommercio a confronto: "L'azione sindacale mira alla alla tutela delle eccellenze locali"

Nei giorni scorsi nella sede della Confcommercio di Sanremo si è tenuta una riunione alla presenza dei torrefattori associati alla Confcommercio della Provincia di Imperia, allargata anche a tutte le realtà presenti sul territorio, per valutare e affrontare la drammatica situazione del mercato caffeicolo mondiale.

Il prezzo del caffè crudo è in tensione da mesi sui mercati internazionali: ad incidere sulla questione, una forte contrazione dell'offerta da parte del Vietnam; le avverse condizioni meteorologiche in Brasile; lo sfavorevole tasso di cambio per il rafforzamento del dollaro sull'euro; i problemi di trasporto legati alla necessità di evitare il passaggio nel Mar Rosso, con conseguente aumento di tempi e costi di percorrenza. Fattori che, complessivamente, incidono sui costi di importazione del caffè in maniera esponenziale.

Gli strascichi della pandemia e i venti di guerra avevano già creato instabilità sui mercati, ma questi primi mesi del 2024 stanno dando il colpo di grazia ad una situazione già veramente critica. La carenza di materia prima sul mercato ha raggiunto livelli mai registrati prima d'ora. Ci sono stati storicamente periodi di scarsità di produzione che hanno fatto lievitare i prezzi del prodotto, ma mai si era affrontata una tale difficoltà a reperire caffè verde dai Paesi di origine.

In sintesi, condizioni meteo sfavorevoli, bolla speculativa, aumento dei costi relativi a tutta la filiera legata al mondo della torrefazione, la borsa mondiale salita ai massimi storici per quanto riguarda il “robusta” e a livelli considerati altissimi per quanto riguarda gli “arabica”, sono tutti fattori scatenanti, che hanno costretto a un'attenta riflessione i torrefattori artigianali della provincia, che da sempre puntano sulla qualità del prodotto e sull'efficienza del servizio. Lo scopo di continuare a garantire ai clienti la stessa qualità ed efficienza che li distinguono dalla grande industria, gli artigiani del caffè locale si trovano inevitabilmente costretti a ritoccare i listini di vendita, ovviamente con interventi effettuati in autonomia da ogni singola azienda.

La sostenibilità è un elemento fondamentale per tutti noi e solo attraverso questo passaggio si mantengono e raggiungono quei valori che vengono conservati e tramandati nel tempo. Gli stessi valori che oggi rappresentano i sogni del comparto. Alla luce di quanto emerso, i torrefattori associati alla Confcommercio della Provincia di Imperia hanno deciso di convocare nei prossimi giorni una riunione per ragionare su proposte strategiche che guardino al rafforzamento del Sindacato, traguardando un'azione sindacale mirata alla tutela delle eccellenze locali del settore.