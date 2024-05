Sanremo: da fine marzo è tornato in funzione il depuratore, revocato il divieto di balneazione in centro

Si va verso una normalizzazione della situazione balenare a Sanremo dove, dal dicembre scorso è vietata la balneazione su tutto il litorale tra Bussana e la baia di Capo Pino, per l’intervento sul collettore da parte di Rivieracqua che ha fermato l’impianto, con la conseguente attivazione degli scarichi a mare.

A fine marzo sono terminati i lavori e, dal 12 aprile scorso gli impianti sono tornati tutti in funzione con i reflui in arrivo all’impianto che vengono convogliati ad oltre un chilometro dalla linea di costa già dal 28, assicurando quindi adeguata tutela della qualità delle acque di balneazione. Proprio per questo sono iniziati i controlli e il monitoraggio della qualità del mare da parte di Arpal.

L’esito favorevole per tutti i parametri previsti delle analisi del campionamento nella zona centrale della città dei fiori conferma l’efficacia del depuratore. Proprio per questo il sindaco di Sanremo ha revocato parzialmente l’ordinanza di dicembre, per ora nella zona di corso Trento Trieste. I campionamenti e le analisi di Arpal proseguiranno anche nei prossimi giorni e, quindi, è probabile che, a breve, l’ordinanza venga revocata completamente.