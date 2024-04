Donatella Perno: Un'artista che trasforma l'arte in emozioni e dà nuova vita agli oggetti

Nel suggestivo centro storico di Sanremo, in Piazza San Siro 33, si trova l'Art Lab di Donatella Perno, un'oasi di creatività che accoglie al suo interno un universo di opere d'arte uniche e originali. Donatella, artista originaria di Barolo e sanremese d'adozione, ha dato vita a questo spazio nove anni fa, trasformandolo in un angolo vibrante di luce, colore ed emozione.

Un'artista senza limiti, alla ricerca continua di nuove espressioni

Oltre a quadri, piccole opere e oggettistica, Donatella si dedica con passione alla realizzazione di ritratti su commissione, spediti in tutta Italia. La sua arte, come lei stessa afferma, è “creatività libera da schemi e definizioni”. I suoi lavori nascono dal piacere di sperimentare, di utilizzare materiali di ogni tipo e di dare vita a qualcosa di originale e unico. Donatella Perno non si limita a creare opere d'arte, ma le trasforma in esperienze emotive che coinvolgono e affascinano il pubblico. Le sue creazioni, apprezzate da un'ampia clientela, evocano sensazioni uniche e trasportano in un mondo di bellezza e armonia.

I suoi ritratti femminili:

Un esempio emblematico sono i suoi ritratti femminili, che non si limitano a riprodurre le fattezze del soggetto, ma ne catturano l'essenza e la trasformano in una divinità. Ogni donna immortalata da Donatella diventa un'icona di bellezza e forza, capace di ispirare e motivare chi la osserva.

L'arte di dare nuova vita a oggetti vecchi

Ma l'arte di Donatella Perno non si esaurisce nei ritratti. L'artista è abile nel dare nuova vita a oggetti vecchi, trasformandoli in opere d'arte uniche e originali. Questa sua capacità di riutilizzo creativo coinvolge profondamente il cliente, che può così dare un tocco personale e artistico alla propria casa. Donatella è disponibile su appuntamento a recarsi presso le abitazioni dei suoi clienti per studiare insieme come valorizzare al meglio gli spazi e dare un tocco artistico e personalizzato all'arredamento. Che si tratti di un oggetto d'arredo o di un intervento decorativo, Donatella saprà trovare la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze e i desideri del cliente.

Con Donatella Perno, l'arte diventa un'esperienza emotiva che trasforma la casa in un luogo unico e speciale.

Un'artista riconosciuta a livello nazionale

Donatella Perno ha partecipato a numerose esposizioni in giro per l'Italia, tra cui quelle alla Galleria del Centro Arte di Bologna, alla mostra nazionale "Premio Primavera" presso la Galleria dell'Artista di Foggia e alla Galleria Artincontri a Roma. Le sue opere sono inoltre presenti in prestigiosi cataloghi d'arte moderna, come il Catalogo d'arte moderna Mondadori n°39, L'Elite 2000/2001- Varese, Dizionario enciclopedico internazionale d'arte moderna e contemporanea – Ferrara, Arte italiana dal Novecento ad oggi – Napoli, Aspetti storici dell'arte contemporanea - Roma e Arte moderna Mondadori n°43 edizione 2008.

Se desideri scoprire di più sull'Art Lab di Donatella Perno o fissare un appuntamento:

Chiama il numero +39 347 0941592

Visita la pagina Facebook

Segui il profilo Instagram

Lasciati avvolgere dalla creatività di Donatella Perno e immergiti in un mondo di arte senza confini!