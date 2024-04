Elezioni Amministrative Sanremo: incontro del candidato Mager con i sindacati della Riviera Trasporti

Proseguono gli incontri del candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager (Sanremo al Centro, Anima, Idea Sanremo e Forum Sanremo) con le associazioni di categoria, le reti di impresa, organizzazioni sindacali e cittadini.

Questa mattina, insieme al candidato Alessandro Sindoni (Anima), Mager ha avuto modo di confrontarsi con le sigle sindacali di Riviera Trasporti nelle persone di Enrico Parodi (Uil trasporti), Simone Attanasio (Ugl), Bruno Zumbo (Faisa Cisal), Fabrizio Ioanna (Filt Cgil), Antonio Profitera, Andrea Secondo e Umberto Zane (Fit Cisl). Due le richieste principali dei sindacati: la prima è il mantenimento di Riviera Trasporti in mano pubblica, la seconda, laddove ci fosse lo sfratto il 31 dicembre 2024 del deposito di RT da piazza Colombo, trovare un’ubicazione possibile e attuabile per RT. Numerose le problematiche evidenziate dalle sigle sindacali, legate soprattutto alla mancanza di personale. Carenti anche i mezzi pubblici.

I sindacati hanno anche evidenziato proposte per il Comune di Sanremo quali il reimpiego dell’azienda in altri lavori come la gestione dei parcheggi e le rimozioni, in modo tale da avere nuovi introiti utili al risanamento dell’azienda. I sindacati sperano inoltre nell’adempimento del concordato, con scadenza fissata al 30 giugno, in modo tale da evitare il fallimento della società. Un’altra richiesta è stata quella di istituire un tavolo di aggiornamento periodico durante l’anno in modo tale da poter esporre possibili problematiche.

Mager si è detto favorevole alla difesa della gestione pubblica del trasporto locale e pronto ad occuparsi della problematica più urgente e imminente, ovvero quella dello sfratto di Piazza Colombo: nei prossimi giorni prenderà visione dei progetti per capire se potrà essere possibile prorogare la data dello sfratto e poter così studiare una strategia condivisa per la realizzazione della stazione di collegamento con i quartieri periferici, le frazioni e le vallate.