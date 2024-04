Sesta edizione del Premio Letterario Lions: il 'Fermi-Polo-Montale' tre volte sul podio con il plesso di Bordighera

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 'Fermi-Polo' e in particolare il plesso 'Montale' di Bordighera ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per la 6ª edizione Premio Letterario Lions dedicato a Beppe Fenoglio.



“La classe si è messa alla prova nell’agone - dicono dall'istituto - che ha visto la presenza di ben 140 candidati tra diverse scuole italiane, con un progetto grafico realizzato per mezzo di un esperimento di blackout poetry. Per scrivere alcune poesie con questo metodo innovativo sono state prese a caso delle pagine dal testo La Malora di Beppe Fenoglio – dall’edizione Einaudi - cercando all’interno di ogni pagina una serie di parole e o espressioni di senso, cancellando con un pennarello nero o decorando tutto ciò che era superfluo per il messaggio sul libro che il testo stesso ha suggerito. Per rendere maggiormente agevole la lettura le poesie tratte dal romanzo sono anche state trascritte vicino all’opera di blackout poetry. Austin Kleon, l’ideatore di questa tecnica, ha dichiarato durante una conferenza nel 2012, che “ogni nuova idea è solo un remix o un mash-up di una o due idee precedenti” e pertanto il nostro blackout, pur usando le parole di Fenoglio, le ha reinterpretate, creando un'opera del tutto nuova, che ha illustrato l’anima del breve romanzo”.

Infatti la scuola è salita sul palco per la premiazione ben tre volte, in tre sezioni differenti:

- Professori finalisti per il maggior numero di partecipanti con la prof.ssa Debora Perra

- Nella terza Sezione per i lavori individuali Luca Scarella della classe 4T Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate Istituto “Fermi-Polo-Montale”-Plesso “Montale” di Bordighera

- Nella terza Sezione per i lavori di gruppo la classe 4T del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate Istituto “Fermi-Polo-Montale”-Plesso “Montale” di Bordighera