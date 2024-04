Al Tennis Club di Bordighera la presentazione del libro “La conversione di Costantino”

Sabato 27 aprile alle 17 al Tennis Club di Bordighera, in via Stoppani 15, è in programma la presentazione del romanzo storico “La conversione di Costantino” La Vita Felice Editore 2024.

L’evento è organizzato dalla Libreria Amicolibro di Bordighera. Introduce Doriana Valesini della Libreria Amicolibro, relatore sarà Nanni Perotto.

Imbattutosi presso un mercatino del libro usato, in un foglio in cui si cita una fonte storica Chronica Pisonum, l’autore e protagonista del romanzo viene coinvolto in eventi più grandi di sé e accetta l’invito a recarsi presso chi egli, mai e poi mai, avrebbe potuto incontrare, o solo sperato di farlo; e cioè, un noto personaggio romano che sarebbe balzato alle cronache di lì a poco tempo. Ecco in nuce, la trama di un romanzo di un autore, che, ripercorrendo la genesi dei due precedenti capitoli della trilogia, Epistola a Tiberio e Janus della collera di Nerone, si trova a scrivere, in un terzo, la parola fine a un lungo processo di ricerca tra le fonti storiche. Egli cerca di ricostruire, disponendo della fonte ad oggi sconosciuta, la storia della presunta conversione dell’Imperatore Costantino, Imperatore che, a partire dalla battaglia di Ponte Milvio del 312 e poi dall’Editto di Milano del 313, e del Concilio di Nicea del 325 sarà considerato il fondatore dell’Impero Cristiano. Ma la trama, cioè la realtà dei fatti narrati, è proprio questa? Renato Carlo Miradoli è nato a Milano nel 1967.

Laureato in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1997. E’ stato docente di inglese e italiano per stranieri presso l’Università Bocconi di Milano, SDA, Master MIMEC, Politecnico di Milano, MIP Master del Politecnico, presso istituzioni e aziende clienti multinazionali e nazionali. Vive e lavora a Milano.

È autore dei Romanzi storici della saga Chronica Pisonum: Epistola a Tiberio – La Vita Felice – 2020 (Primo Classificato al premio nazionale Equilibri 2020) e Janus, della collera di Nerone – La Vita Felice – 2021 (Premio speciale della Giuria Residenze Gregoriane) e La Conversione di Costantino – La Vita Felice – febbraio 2024.