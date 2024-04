Sanremo: emergenza abitativa e problemi alle case popolari, Artioli chiede aiuto al presidente di Arte Imperia

Emergenza abitativa e problematiche di edilizia residenziale popolare a Sanremo. Nei vari plessi edilizi di San Martino, del Borgo, di Baragallo e di via D’Annunzio vengono evidenziate da Consigliere comunale di Sanremo diverse carenze segnalate dagli inquilini.

Riguardano la manutenzione degli immobili e delle aree esterne ma anche la loro sicurezza. “Mi sono state anche segnalare difficoltà di coabitazione – dice Artoili - derivanti a volte da maleducazione e mancanza di controlli verso residenti e abitanti, anche con situazioni di irregolarità. Come già fatto in passato ho quindi interessato l’amico Antonio Parolini, amministratore unico di Arte Imperia, che ringrazio per la tempestività nel darmi subito riscontro. Si è impegnato a farsi immediatamente carico delle criticità, peraltro già note”.

Artioli ha anche invitato residenti e inquilini a segnalare tempestivamente ogni ulteriore emergenza e problema di modo da consentire un rapido intervento: “Con l’occasione – termina - oltre a confermare la mia usuale disponibilità al riguardo, evidenzio la vera e propria emergenza abitativa che si sta presentando nella città di Sanremo dove, sia per le sempre maggiori difficoltà economiche delle famiglie, che per la diminuzione di alloggi sul mercato degli affitti, venendo privilegiato l’utilizzo degli immobili come case vacanza. E’ diventato quasi impossibile trovare una sistemazione abitativa a condizioni eque per una famiglia monoreddito o per un single. E’ necessaria una attenzione maggiore da parte dell’Amministrazione rispetto a quanto fatto fino ad oggi, prevedendo nuovi piani di edilizia convenzionata, richiedendo ad Arte un ulteriore impegno, incentivando le locazioni a lungo termine e stabilendo migliori e più efficaci forme di sostegno e aiuto per le famiglie in difficoltà”.