Visite guidate, musica e poesia a Ventimiglia: un successo la presentazione di Natura Intemelia Aps (Foto)

Visite guidate, musica e poesia in mezzo alla natura . Un successo l'evento di presentazione di Natura Intemelia Aps , un gruppo formato da volontari che da anni si impegnano per la valorizzazione, la promozione e la tutela dell'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia e che ora desiderano impegnarsi in un'azione più vasta di tutela del territorio e di educazione ambientale, organizzata sabato pomeriggio nell' area Campasso a Ventimiglia in occasione dell' Earth Day .

"Una lettura di poesie a tema naturale e musicate con chitarra acustica e tastiera hanno dato il la per le attività" - fanno sapere gli organizzatori - "Installazione di nidi per gli uccelli, attività di scoperta della biodiversità del Campasso e visita guidata dell'Oasi del Nervia. Molta gente ha partecipato a queste attività, dai semplici cittadini ai rappresentanti delle associazioni locali come Italia Nostra e Slow Food. Grande presenza anche della politica locale, segno della volontà da parte della politica di voler dare una svolta: presenti per l'amministrazione comunale di Ventimiglia il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Milena Raco e Serena Calcopietro, per Vallecrosia i consiglieri comunali Stefano Fullone e Valeria Cannazzaro e per Camporosso i grandi protagonisti di queste elezioni il sindaco Davide Gibelli e Maurizio Morabito con le rispettive liste. Molto importante la presenza della provincia nella figura del consigliere provinciale, nonché consigliere comunale di Ventimiglia, Gabriele Amarella. La nostra speranza è che questa non sia solo una giornata come tante ma l'inizio di una sana e prolifica collaborazione per tutelare e valorizzate le risorse naturali del nostro territorio".