Ospedaletti: per “Passeggiando e Assaporando” mostra di rose antiche a La Piccola

In concomitanza con l'evento “Passeggiando e Assaporando”, che si terrà domenica 5 maggio, l'amministrazione Cimiotti ha organizzato un'esposizione di rose antiche.

Per tutta la durata dell'appuntamento enogastronomico, il centro polivalente La Piccola (ex scalo merci) ospiterà 15 varietà antiche di rose, anche in omaggio alla dicitura corrente 'Ospedaletti, città delle rose'.

Non tutte le rose esposte sono state coltivate sul territorio locale dove questa coltivazione ebbe inizio nella seconda metà del 1800, e sono creazioni di ibridatori di quei tempi originari soprattutto della Francia ma anche del Canada, della Gran Bretagna e della Svizzera.

La più antica è la 'Cuisse de Nymphe' detta anche La Virginale di color rosa incarnato che risale addirittura al 1600, ma ci sarà anche la 'Charles De Mills' di colore cremisi volgente al rossastro porpora che risale al 1746. Tutte le altre, una parte delle quali sono state coltivate sul nostro territorio, sono state create successivamente tra il 1800 e il primo '900.

Il centro La Piccola, presso il quale terminerà il percorso di “Passeggiando e Assaporando”, ospita già al suo interno un'interessante mostra fotografica storica dedicata ai 100 anni di vita del Comune di Ospedaletti, e solo e soltanto nella giornata di domenica si arricchirà della mostra di varietà antiche di rose, alcune delle quali coltivate in passato dai floricoltori del posto.

L'ingresso a La Piccola per visitare l'esposizione temporanea di rose antiche è libero e gratuito, a prescindere dalla partecipazione all'evento “Passeggiando e Assaporando”.