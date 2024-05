Meditaggiasca ed Expo Valle Argentina Armea: tutto pronto per un weekend dedicato all’oliva taggiasca, al Moscatello e al territorio

Tutto pronto per l’11esima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, in programma sabato 11 e domenica 12 maggio nel centro storico di Taggia. L’evento nasce per valorizzare e promuovere l’oliva taggiasca, il vino Moscatello di Taggia e tutti i prodotti del territorio. La manifestazione, come da tradizione, si svilupperà tra piazza Cavour e via Soleri.

Sarà Andrea Mainardi, il “biondo atomico”, chef eclettico e personaggio televisivo, l’ospite speciale dell’edizione 2024.

Nato a Bergamo ha lavorato presso il ristorante L’Albereta di Gualtiero Marchesi sotto la guida di chef Andrea Berton per poi aprire due ristoranti, il primo a Brescia e il secondo a New York. Noto al grande pubblico anche per le sue presenze televisive, è stato ospite fisso della Prova del Cuoco e di E’ sempre mezzogiorno, entrambi programmi condotti da Antonella Clerici su Rai 1; è stato conduttore del programma Ci pensa Mainardi su Fox Life; ha partecipato al Grande Fratello Vip ed è stato ospite di Cotto e mangiato – Menù su Italia 1.

Lo chef porterà energia e tanta simpatia in più momenti durante il fine settimana. Oltre a lui, parteciperanno agli show cooking di domenica pomeriggio anche gli chef Roberto Ferro, dell’Hotel Majestic di Diano Marina, e Federico Pinasco, del ristorante Locanda del Cavaliere di San Bartolomeo al Mare.

Anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Taggia e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio.

Saranno tutti protagonisti del 1° Contest Culinario Expo Valle Argentina Armea, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato. La novità di quest’anno coinvolgerà anche l’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi di Taggia. Gli studenti si sfideranno ai fornelli e ognuno rappresenterà uno dei comuni partecipanti alla manifestazione. Tra tradizione e innovazione faranno conoscere al pubblico i nostri prodotti attraverso due ore dicooking show.

Inoltre, dopo la magnifica edizione dello scorso anno, torna anche la collaborazione con la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera che metterà a disposizione i propri locali in via Soleri. I cooking show si alterneranno ad incontri di grande interesse con personalità quali il fooddesigner Mauro Olivieri, l’Arch. Alessia Cipolla, all’assaggiatore di oli Dott. Alessandro Boeri, e lo scritto oleologo Luigi Caricato.

Da segnalare è anche il convegno internazionale “I Territori della vite e del vino”, a cura del CesVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino) che si terrà nell’ex convento di Santa Teresa, durante la giornata di sabato 11 maggio. L’incontro inizierà alle 9.30 e andrà avanti anche nel pomeriggio con relatori di grande fama internazionale ed esperti del settore.

Sempre sabato, alle 18.30, nella tensostruttura di Piazza Cavour si terrà una degustazione ad ingresso libero di vini e prodotti locali in collaborazione con l’Enoturismo Terre di Moscatello.

Gli eventi in programma saranno arricchiti dall’esposizione e dal mercatino dei prodotti locali,in collaborazione con i produttori del territorio, che si svilupperà lungo via Soleri.

A tirare le fila di queste due giornate sarà il presentatore e showman Gianni Rossi.

“In questi anni – dichiara il Sindaco Mario Conio – i produttori di olio d’oliva del nostro territorio hanno fatto grandi passi in avanti, sia in termini di qualità sia in termini di gestione delle proprie aziende. Questo è avvenuto anche per quanto riguarda il Moscatello di Taggia, vino un tempo dimenticato che oggi sta accogliendo sempre più consensi. Credo sia doveroso, come amministrazione, supportare il loro operato promuovendo i nostri prodotti: sia attraverso eventi come questo, sia con iniziative di comunicazione. In questi mesi abbiamo lavorato per portare una serie di giornalisti francesi sul territorio. E’ già venuta una troupe di videomaker e presto si svolgerà un press tour. Al centro, ovviamente, c’è la nostra proposta enogastronomica che sempre di più deve diventare volano turistico, insieme alle nostre bellezze naturali e storiche.”

Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale sottolinea l’importanza della manifestazione: “Meditaggiasca&Expo Valle Argentina Armea è la celebrazione del territorio e delle sue eccellenze proprio a partire dai Comuni di tutto il comprensorio fino ad ogni agricoltore, produttore, chef, ristoratore, associazioni e fondazioni senza i quali questa manifestazione non potrebbe esistere. Ringrazio quindi i nostri ambasciatori del gusto che fanno identificare la Valle con la sua tradizione agroalimentare, il CesVin per la ricerca, il Ruffini-Aicardi per i cooking show, certo che ci appresteremo ad eguagliare, se non a superare, il successo della passata edizione”.

“Con Meditaggiasca& Expo Valle Argentina Armea proseguiamo – sottolinea il presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi - con un progetto di grande appeal che celebra l’oliva monocultivar e l’olio extravergine, nettare straordinario per il sapore e il profumo delicato. L’appuntamento importante vetrina per le aziende e i produttori locali, richiama visitatori in grande numero, in particolare stranieri che privilegiano un turismo sostenibile, legato ai prodotti di qualità, alla cucina tipica e alle eccellenze del territorio. Un momento importante per far crescere conoscenza e consapevolezza di un alimento straordinario. Agricoltura, artigianato, cultura ed enogastronomia si intrecciano valorizzando il lavoro dell’uomo e le tradizioni che hanno permesso di conservare la nostra biodiversità anche a tavola. Gli EXPO promossi dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio e realizzati nei suggestivi borghi dell’entroterra ligure si confermano eventi attrattivi dal punto di vista turistico ed enogastronomico, strumenti fondamentali per promuovere le imprese del territorio e per il rilancio economico.”

“Meditaggiasca& Expo Valle Argentina Armea è una vetrina importante che valorizza le tipicità del nostro territorio, le sue eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Grazie a un importante lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Taggia questo evento è cresciuto anno dopo anno arrivando a diventare significativo non solo per il ponente, ma anche per tutta la Liguria. Regione sostiene convintamente questo tipo di manifestazioni. Voglio sottolineare che, come assessorato all’Urbanistica, da anni abbiamo messo in campo politiche di rigenerazione, insieme ai Comuni, per offrire a residenti e turisti borghi sempre più belli e curati rendendoli pronti per questi grandi appuntamenti”.

L’inaugurazione di Meditaggiasca& Expo Valle Argentina Armea si terrà sabato 11 maggio alle ore 12.30 in piazza Cavour nel bellissimo centro storico di Taggia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Taggia, con la partecipazione operativa di Eventi & Momenti di Matteo Calabrese; in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria; l’Azienda Speciale della Camera di Commercio; il patrocinio di Regione Liguria e Anci Liguria e l’aiuto delle associazioni taggesi Produttori Moscatello di Taggia e L’Oro di Taggia; dell’associazione Città dell’Olio; del CesVin-Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino; e delle associazioni di categoria.

Chiara Cerri, consigliere comunale con delega al Commercio e consigliere regionale, Fortunato Battaglia, consigliere comunale con delega all’Agricoltura, e Daniele Festa, presidente del Consiglio comunale con delega alla Promozione dei prodotti locali, concludono: “Un plauso all’organizzatore, alle associazioni, agli espositori che parteciperanno e ai nostri frantoiani e produttori di olio che ci aiutano a promuovere e a rendere unica la manifestazione. Un ringraziamento speciale all’Istituto Alberghiero che anche quest’anno si è messo a disposizione accogliendo con entusiasmo le novità di questa edizione. Siamo inoltre contenti della rinnovata collaborazione con la Fondazione Pizzio Rovera e il nuovo percorso che abbiamo intrapreso con il CesVin che rappresenta una bellissima nuova realtà e opportunità per la nostra cittadina. Vi aspettiamo numerosi.”

In allegato il programma dell'evento.