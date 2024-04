Sanremo: successo per il laboratorio di cucina con i fiori della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore”

Il laboratorio dedicato ai fiori eduli, tenuto oggi dai giornalisti Renata Cantamessa e Claudio Porchia ha offerto la possibilità di degustare una varietà di fiori eduli e prodotti trasformati, permettendo ai presenti di scoprire nuovi sapori e approfondire le proprie conoscenze in campo culinario. La partecipazione attiva di tutti i partecipanti ha reso l'esperienza ancora più coinvolgente e istruttiva, dimostrando quanto l'interesse per la cucina a base di fiori eduli sia in costante crescita. L’incontro si è rivelato un'occasione unica per scoprire il potenziale gastronomico dei fiori eduli messi a disposizione dall’azienda Raverabio di Albenga. Dalle note di amaro della Bocca di Leone a quelle erbacee della Nemesia, dall’acidulo della Begonia al piccante del Nasturzio, i fiori possono essere utilizzati con successo come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto.

Grande curiosità anche per la degustazione finale dei prodotti trasformati dell’azienda Tastee.it: da quelli a base di Begonia, ketchup e bevande al pesto con il Nasturzio.

La manifestazione prosegue domani mercoledì 24 aprile con il seguente programma:

Ore 16.00: presentazione "Guida 2024" e consegna Targhe "Custodi del Territorio" dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza

Ore 16.30: degustazione con fiori eduli a cura di Silvia Parodi, Taste.it; Fior di cioccolato degustazione emozionale a cura di Renata Cantamessa nei panni della Creminologa; Show cooking e degustazione con le chef Clelia Vivalda ristorante Arte e Querce Monchiero (CN) e Paola Chiolini ristorante Balena Bianca di Vallecrosia. Presentazione gelato e sorbetto alla Begonia a cura di Aldo De Michelis gelateria Perlecò di Alassio.

Gli incontri saranno coordinati dal presidente Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia, con i giornalisti Renata Cantamessa e Roberto Pisani.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Consigliata la prenotazione via mail a segreteria@ristorantidelletavolozza.it