Emozioni su tela: un'artista autodidatta espone a San Bartolomeo al Mare

Preparatevi a un vortice di emozioni e colori: l'artista autodidatta Davide Angelillo svela la sua anima artistica alla sua prima mostra personale, "Sentirsi liberi". L'appuntamento è per il 26 e 27 aprile presso il Centro Sociale Incontro a San Bartolomeo al Mare, Giardini I maggio, 5. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'universo creativo di questo talentuoso pittore.

Un viaggio pittorico ricco di emozioni

Fin da bambino, Davide Angelillo, ha coltivato una profonda passione per il disegno e la pittura. Negli ultimi anni, questo amore si è concentrato sulla pittura, esplorando diversi generi, dalla paesaggistica all'espressionismo astratto. Ogni opera è un viaggio introspettivo, un'espressione autentica di emozioni e sensazioni che prendono vita sulla tela.

"Dipingere per me è un'esperienza totalizzante, che mi permette di esprimere liberamente le mie emozioni e di connettermi con il mondo che mi circonda", confida l'artista. "Ogni opera è un viaggio introspettivo, un inno alla libertà di espressione e alla bellezza che ci circonda".





Oltre 40 opere in esposizione

La mostra "Sentirsi liberi" presenterà al pubblico circa 40 opere, tutte di formato compreso tra 50x70 e 80x80 cm. Acrilico, spatola e pennello si fondono tra loro per dar vita a creazioni uniche e suggestive, capaci di emozionare e di suscitare riflessioni profonde.

Vernissage il 25 aprile

L'inaugurazione della mostra si terrà il 25 aprile dalle 17:00 alle 18:30 presso il Centro Sociale Incontro a San Bartolomeo al Mare. Un'occasione imperdibile per incontrare l'artista e per lasciarsi catturare dalla forza espressiva delle sue opere. "Sentirsi liberi" è più di una semplice mostra, è un invito a esplorare la propria interiorità, a lasciarsi andare alla creatività e a scoprire la bellezza che si cela in ogni forma d'arte.

Lasciatevi conquistare dall'arte e dalla passione di Davide Angelillo!

Anteprima su Instagram: un assaggio di emozioni

Prima di immergervi nel vortice di colori della mostra, siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta? Non perdete l'occasione di sbirciare in anteprima alcune delle opere dell'artista visitando la sua pagina Instagram!

Alcune opere dell'artista sono state esposte a livello nazionale e vendute a livello internazionale.

Per ulteriori informazioni chiamare al 340 9584055