Sanremo: insostenibili 'lungaggini' per le visite urgenti, campagna informativa di 'Indipendenza!'

“Dalla quotidiana lettura degli organi di informazione si apprende delle sempre più insostenibili ‘lungaggini’ relative all’effettuazione di visite, spesso indicate come ‘urgenti’ dai medici richiedenti”.

Sono le parole di Erica Martini, candidato a sindaco a Sanremo per ‘Indipendenza!’, che prosegue: “Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno e doveroso promuovere una campagna informativa rivolta a tutta la popolazione in merito alla possibilità di ottenere tali prestazioni nei tempi previsti, considerando che i problemi di salute non attendono per peggiorare né la burocrazia né le inefficienze del sistema sanitario”.

“E' possibile rivolgersi sia all’attività libera professionale intramuraria – prosegue - che, in caso di ulteriore mancato adempimento , alle strutture private per ottenere la prestazione, chiedendo successivamente all'Asl il rimborso della differenza di costo. Ciò e’ previsto dall’art. 3 comma 13 del decreto legislativo n.124 datato 29 aprile 1998. Compilando e sottoscrivendo un semplice modulo si può così ottenere un rimborso completo delle spese sostenute, estendibile, come già ricordato, anche a prestazioni presso strutture private. Presso i nostri banchetti si potranno ottenere tutte le necessarie informazioni”.