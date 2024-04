Sanremo: due incidenti in pochi minuti tra corso Cavallotti e corso Mazzini, due feriti lievi

Doppio incidente stradale in pochi minuti sull’Aurelia, questa mattina a Sanremo. Il primo in corso Cavallotti e il secondo in corso Mazzini, di fronte allo stadio.

Nel primo caso è rimasta ferita una 17enne e nel secondo un uomo di 30 anni. Sul posto, in entrambi gli incidenti è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Sanremo e la Verde di Arma di Taggia.

Fortunatamente entrambi i feriti hanno riportato lievi contusioni e sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità. Gli incidenti sono stati rilevati dalla Polizia Municipale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.