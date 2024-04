Elezioni Sanremo, Gianni Rolando e la Lega, “Anche a Sanremo un Comitato Strategico per la Sicurezza”

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo! e la sezione sanremese della Lega, propongono la costituzione di un Comitato Strategico per la Sicurezza:



“Prendendo spunto dall’iniziativa promossa dal sindaco di Ventimiglia Flavio di Muro - afferma Rolando - è mia volontà anche a Sanremo, se eletto, di istituire un comitato strategico per la sicurezza. Questo organo dovrà essere composto da persone che conoscono bene il tema, con tutte le sue implicazioni, un comitato di esperti che possa consigliare l’amministrazione in merito a tutte quelle iniziative relative alla sicurezza. Un argomento che merita attenzione da parte dell’amministrazione comunale ed è questa la strada che vogliamo percorrere”.



“Un punto programmatico da noi fortemente voluto e sostenuto, a Sanremo come a Ventimiglia. Il Comitato strategico - dichiara la locale sezione della Lega -, formato da componenti con comprovata esperienza nel campo, avrà il compito di coadiuvare il Sindaco e l’Amministrazione nelle scelte da intraprendere a tutela della sicurezza e dell’ incolumità dei sanremesi, d’intesa con il Comando di Polizia Locale. Dobbiamo restituire alla città la tranquillità che merita: al centro del nostro programma abbiamo questa come altre iniziative, ad esempio l’avvio della sperimentazione del taser. Tutte misure che contribuiranno a trasformare Sanremo in un comune all’avanguardia sul tema, così come stiamo facendo a Ventimiglia.”