Cpr a Diano Castello, il presidente Toti: "Polemica sul nulla, non è detto che caserma sia posto adatto" (Video)

"Per il momento è una polemica sul nulla, neanche sulle intenzioni ma sulle ipotesi" - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel pomeriggio odierno in piazza Garibaldi a Camporosso dove ha presenziato alla presentazione della lista “SiAmoCamporosso” con la quale il candidato sindaco Maurizio Morabito si presenterà alle prossime elezioni comunali, commentando la decisione del Comitato “NO al CPR nel Golfo Dianese” di scendere in piazza contro la temuta apertura del centro di permanenza per i rimpatri dei migranti all’interno dell’ex caserma di Diano Castello.

"Francamente mi sembra che qualcuno stia strumentalizzando la paura che non deve esserci perché - ha aggiunto Toti - come ho avuto modo di confrontarmi con il ministro dell’Interno Piantedosi, che in Liguria è venuto spesso e con cui coltiviamo un ottimo rapporto di collaborazione, se un Cpr sarà necessario in Liguria, come in altre regioni d’Italia, per le espulsioni degli immigrati più pericolosi o di quelli che non possono essere lasciati all’accoglienza diffusa, decideremo insieme qual è il luogo più adatto, migliore, più ragionevole per porre questa struttura e non è affatto detto che la caserma di Diano Castello sia questo posto".

"Per il momento non è previsto che si faccia un Cpr, non è stato deciso quando si farà nel caso in cui, periodo ipotetico di primo grado, si facesse e nel caso in cui si decidesse quando e si decidesse di farlo, siamo al secondo grado di periodo ipotetico, si dovrà ancora decidere dove si farà" - sottolinea Toti - "In tutta franchezza manifestazioni su ipotesi così remote, allora significa che si può manifestare su tutto".