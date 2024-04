Sanremo, l’appello di Rolando ai candidati sindaco, “Chiediamo lo stop dei lavori ai Giardini Regina Elena”

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!, a margine del convegno dal titolo “I giardini Regina Elena, l’eredità di Libereso - il verde pubblico a Sanremo tra storia, natura e cultura”, lancia una proposta a tutti i candidati sindaco alle prossime Elezioni di Sanremo.



“Perché non proponiamo - dice Rolando - tutti insieme lo stop ai lavori ed il riesame del progetto per cercare di limitare al massimo il taglio dei pini esistenti che costituiscono un bene ambientale, primario ed irrinunciabile per la nostra città?”