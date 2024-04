Sanremo, Erica Manrtini ospite di Byoblu: focus sulla sanità

Erica Martini, candidato a sindaco di Sanremo per “indipendenza !” è stata oggi ospite negli studi televisivi di Byoblu dove ha registrato un’intervista .

Tra i temi trattati particolare risalto è stato dato a quelli di carattere sanitario. Ha così ricordato le due proposte di legge di iniziativa popolare oggetto di raccolta di firme. Una sulla tutela e miglioramento della sanità pubblica, l’altra sulla modifica dell’art. 32 della costituzione in merito all’ obbligo vaccinale ed alla necessità di eliminare con esso le privazioni delle fondamentali libertà individuali come tristemente accaduto in un recente passato.

Con l’occasione ha ricordato come proprio domani mattina, venerdì 19, dalle 10 alle 13, “Indipendenza!” abbia organizzato in prossimità dell’ingresso del Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo una distribuzione di volantini per ricordare alla popolazione come, ai sensi della vigente normativa, si possa ottenere il rimborso del costo delle visite effettuate, a causa delle troppo ricorrenti lungaggini nell’esecuzione delle stesse, anche al di fuori dalle Asl.