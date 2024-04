Sanremo, davanti ad oltre 250 persone Sara Tonegutti e Marco Viale hanno annunciato la propria ricandidatura nella lista Sanremo al Centro, a sostegno di Alessandro Mager.

L'assessore uscente con delega all'Ambiente e ai Finanziamenti europei e il capogruppo di Sanremo al Centro hanno ripercorso la loro esperienza amministrativa degli ultimi cinque anni che pur tra molte difficoltà, a partire dal biennio segnato dalla pandemia, è riuscita portare a termine molti obiettivi prefissati, a far partire strategiche attese da molto tempo, lasciando anche in eredità una situazione finanziaria molto solida.

"Abbiamo raggiunto molti obiettivi - dichiarano Sara Tonegutti e Marco Viale - con tante opere che sono partite ed altre che stanno partendo in queste periodo. Non tutto ciò che volevamo fare è stato fatto, molto ancora resta da fare e su diversi ambiti invece occorrerà migliorare, e su questo mettiamo a disposizione l'esperienza maturata in questi anni. Lo facciamo all'interno di una lista, Sanremo al Centro, fatta di persone che in questi anni ha lavorato sempre con impegno e passione, in una coalizione civica guidata da Alessandro Mager, persona di indiscutibili valori morali, concretezza e serietà".