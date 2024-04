Elezioni Sanremo, candidatura dell’ex assessore Antonio Fera, 'Andiamo!': "Dialogo in corso"

"In riferimento agli articoli apparsi in questi giorni su una possibile candidatura nella lista civica di centro destra Andiamo! di Antonio Fera, confermiamo che in questi giorni stiamo dialogando con Antonio. Non abbiamo mai nascosto la nostra stima per colui che è sempre stato considerato il miglior Assessore all’ Ambiente ed ai Lavori Pubblici degli ultimi anni.



Sentiamo parlare di manager, di aumento dei costi, di riorganizzazioni, ma non si parla di qualità delle Persone. Ebbene, noi, nel nostro piccolo, stiamo cercando Donne e Uomini che possano esercitare l’attività amministrativa con competenza e passione, per dare ai cittadini il miglior servizio possibile. Per questo, con l’aiuto di tutta la squadra, stiamo lavorando alla composizione di una lista variegata per età e competenze, di persone accomunate dalla voglia di lavorare, con entusiasmo, alla crescita di Sanremo.



Fera, oltre ad essere stato un grande assessore, proprio per le sue oggettive capacità, è stato scelto anche dal Sindaco Biancheri, per sedere in un Consiglio di Amministrazione di una società partecipata, una dimostrazione oggettiva della stima che gode da parte di svariate componenti politiche.

Antonio non ha ancora sciolto la riserva, ma siamo fiduciosi per Andiamo! ma soprattutto per la città .. con la speranza di rivederla pulita!".