Elezioni Amministrative a Sanremo: Roberto Berio "Ecco perchè voterò Davide Verrando"

“Alle prossime elezioni comunali di Sanremo voterò convintamente Davide Verrando, candidato di Fratelli d’Italia, e spero che in tanti facciano altrettanto”. Sono le parole di Roberto Berio, presidente (autosospeso momentaneamente) di ‘Sanremo On’.

“Lo voterò non solo perché è mio genero – prosegue - marito della mia adorata figlia Veronica, ma per molti altri motivi. Prima di tutto è una persona seria, stimato nel suo lavoro, altruista e pieno di giovani energie, ciò che serve ad un consiglio comunale dove da troppo tempo soggiornano le solite facce, incollate alle solite poltrone. Voterò Davide perché ama come me la nostra città, Sanremo, ed è profondamente amareggiato per le condizioni di trascuratezza in cui si trova. Voterò Davide perché lavora da professionista nella sanità e da dentro sa quanto c’è da fare per assicurare ai cittadini un servizio essenziale degno di questo nome. Voterò Davide perché si confronta con la mia generazione, ma parla ai giovani e vede il mondo con occhi nuovi”.

“Voterò Davide perché potrà portare avanti, con passione e lealtà, un progetto di radicale trasformazione nella gestione del Turismo al quale non solo io, ma tanti operatori sanremesi tengono molto. Sanremo ha un grande nome internazionale, ha il Festival, ha il clima, ma negli ultimi dieci anni chi ha governato in Comune non si è dimostrato all’altezza del compito: zero programmazione, zero strategia, scelte sbagliate, manifestazioni da piccolo paese, accoglienza inesistente, immagine pessima in arredo urbano e servizi”.

“Insomma voterò Davide Verrando – termina Berio - perché in lui vedo una forte volontà di cambiamento, una passione trasparente che potrà far bene alla città ed essere da stimolo anche alle altre forze politiche e civiche che insieme si stanno impegnando per migliorare la vita socio-economica della nostra città”.