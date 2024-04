Elezioni Amministrative a Sanremo: incontro di Alessandro Mager con i responsabili di Coldiretti

Il candidato Sindaco di Sanremo Alessandro Mager continua ad incontrare varie associazioni e organizzazioni al fine di approfondire le tematiche cruciali e collaborare alla progettazione di interventi volti a migliorare la città. Giovedì pomeriggio Alessandro Mager, insieme a Ester Moscato (Anima) ha incontrato Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia, dinamica associazione che difende i produttori agricoli e che ritiene che “in una regione dove l’agroalimentare di nicchia e la floricoltura rappresentano il miglior biglietto da visita possibile per i turisti che sopraggiungono da ogni dove, serve una cultura di governo forte, coraggiosa e lungimirante”.

Anche in questo caso Alessandro Mager si è posto all’ascolto delle proposte e delle istanze degli interlocutori, conscio dell’importanza del mondo agricolo in generale e di quello floricolo in generale, sia dal punto di vista economico che sociale, sia per quanto riguarda il fattore produttivo che per ciò che concerne la promozione turistica che deriva a Sanremo dall’essere nota nel mondo come città dei fiori.

Coldiretti ha presentato alcune proposte estremamente ragionevoli, sulle quali sarà necessario che la prossima Amministrazione comunale di Sanremo faccia le dovute riflessioni: si è parlato di infrastrutture idriche e viabili, di economia circolare e di recupero e tutela del territorio, dei mercati di Campagna Amica, delle problematiche del Mercato dei fiori di Valle Armea, della promozione e della valorizzazione delle produzioni e del territorio, degli estimi catastali. Coldiretti ha anche proposto la creazione di un Assessorato all’agricoltura e alla floricoltura, promozione e valorizzazione, gestione del territorio.

Dopo aver preso atto delle proposte, Mager ha confermato la sua massima disponibilità ad ascoltare e collaborare anche in futuro con le associazioni di categoria per esigenze del settore agricolo e florovivaistico.