Ventimiglia: ‘Viaggio nella Resistenza con il romanzo storico, un incontro all'Aprosiana

‘Viaggio nella Resistenza con il romanzo storico’ è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà lunedì prossimo 22 aprile alle ore 16,30 nel salone della biblioteca civica Aprosiana di piazza Bassi 1, a Ventimiglia.



All’evento parteciperà Daniele La Corte, giornalista, scrittore, coordinatore del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia. Con più di cinquant’anni di professione giornalistica, Daniele La Corte ha lavorato per le più prestigiose testate nazionali, tra cui il ‘Corriere della Sera’, la Repubblica’, ‘Avvenire’, ‘Il Secolo XIX’, è stato insignito per due volte del riconoscimento di Cronista dell’anno e gli è stata conferita l’onorificenza della Repubblica francese di ‘Chevaliere de l’Ordre des Artes et des Lettres’; con particolare predisposizione al giornalismo d’inchiesta, ha tra l’altro seguito fatti di cronaca di particolare interesse internazionale come il sequestro della nave passeggeri ‘Achille Lauro’, gli insediamenti di Cosa Nostra in Costa Azzurra, il traffico d’armi gestito dalla mafia.



Numerosi sono i libri pubblicati sul tema della Resistenza e presentati con grande successo di critica e di pubblico, quali ‘Il coraggio di Cion, la vera storia del partigiano imperiese Silvio Bonfante’, ‘La Casa di Geppe’, ‘Il ritorno di Pricò’, ‘La Resistenza svelata’, ‘Il boia e la contessa’. ‘Tradito’ è l’ultima sua opera che sarà presentata nell’incontro: un’altra storia che esce dall’oblio e il romanzo aiuta, ancora una volta, a riportare alla luce fatti veramente accaduti. Don Giacomo Bonavia, protagonista di questo libro, è Il parroco di Villanova d’Albenga. E’ un ‘ribelle’ in nome della libertà….. e nella ‘casa del terrore’ verrà interrogato e torturato. Tanti preti ‘ribelli’ da una parte e dall’altra della barricata. Parroci con i partigiani e altri con i fascisti. Dal nostro Ponente al Piemonte una Resistenza partigiana fatta anche di contrapposizioni forti che questo nuovo lavoro di Daniele La Corte riporta alla luce in tutta la sua drammatica realtà.



L’evento è organizzato dall’ANPI di Ventimiglia, dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia, dalla Sezione Soci Coop Liguria-Azioni per la Società - di Ventimiglia, dall’Associazione culturale XXV Aprile. Proiezione e letture a cura del M° Andrea Elèna. Interventi di Franco Molinari, Presidente ANPI di Ventimiglia e di Marina Marin, VPresidente della Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia. Coordina Giuseppe Famà, dell’Associazione culturale XXV Aprile. L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata.