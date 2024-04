Sanremo: alla Canottieri presentazione libro 'Il fiume va via taciturno' della torinese Giorgia Garberoglio

Il libro "Il fiume va via taciturno", della torinese Giorgia Garberoglio, sarà presentato domani, sabato, alle 10.30 alla Canottieri di Sanremo in corso Nazario Sauro 30.

E' la storia, su diversi piani cronologici, di una madre e di una figlia, Michelle e Victoire, accomunate da un destino simile dove, fra vicissitudini ora liete e altre tragiche, emergono la passione per il canottaggio e l'amore per il fiume sull'asse Parigi-Torino. La sede della gloriosa Canottieri Sanremo diventa così il luogo più appropriato per ospitare la scrittrice (fra l'altro canottiera a sua volta nella società Cerea di Torino: la stessa che ha partecipato anche a gare a Sanremo) e il suo libro. Dialogherà con l'autrice il giornalista Marco Silvano Corradi.

Giorgia Garberoglio ha iniziato a scrivere giovanissima. A 17 anni su “La Stampa”. E' stata titolare di “Leggo”, la rubrica settimanale di Bookids dedicata alle recensioni di libri per bambini e ragazzi. Con Giovanni Cavagni ed è autrice del libro "Bambini allergici" (Red Edizioni, 2013). Ha poi scritto "Amalia" per Feltrinelli (2015). Fra i riconoscimenti ottenuti anche il primo premio al concorso letterario “Ypsilon Tellers”. E ha pure ottenuto il "Premio Mercanti" dalla Federazione italiana canottaggio come giornalista specializzata promotrice della disciplina.

L'iniziativa, in collaborazione con la Canottieri, è dell'associazione culturale sanremese Assonanze. "Proseguiamo - così il presidente Francesco Ghilardi - con le nostre attività che intendono vivacizzare il mondo culturale di Sanremo attraverso varie iniziative che mettano in contatto anche mondi apparentemente distanti".