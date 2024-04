Ospedaletti: al via domani le celebrazioni per il centenario della città che culmineranno sabato 27

Prendono il via domani le celebrazioni per il ‘Centenario’ del Comune di Ospedaletti, fondato ufficialmente nel 1924. La giornata clou sarà quella di sabato 27 aprile quando alle 10.30 in piazza Caduti di Nassirya si terrà la cerimonia istituzionale.

Domani invece, sempre alle 10.30 presso al centro polivalente ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta, è prevista la proiezione del video ‘Una Storia che ti resta nel Cuore’, una raccolta di testimonianze e aneddoti da parte di diversi ospedalettesi doc, un videoreportage realizzato da Giulio Cardone. Domenica alle 16.30, sempre alla ‘Piccola’, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Scatti di vita, scatti di storia’, in collaborazione con l'associazione locale 'U Descu Spiaretè'.

In occasione delle celebrazioni del 79° Anniversario della Liberazione, il Comune di Ospedaletti ha organizzato una cerimonia nella mattinata di giovedì. Il ritrovo è fissato alle 10 a Palazzo Comunale, da dove partirà il corteo diretto a Piazza An Nassirya con l'accompagnamento musicale dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Alle 10,30 è prevista la benedizione e deposizione della corona al Monumento dei Caduti, con il saluto del Sindaco Daniele Cimiotti e l'intervento del Vice-Sindaco Anna Bregliano.