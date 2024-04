Spostamento del mercato di Bordighera, la Fiva Confcommercio: "Lunedì incontro con il Comune per ribadire gli accordi"

Notizie apparse sugli organi di informazione hanno destato agitazione e preoccupazione fra gli ambulanti che operano presso il mercato settimanale di Bordighera.

“Abbiamo appreso dagli organi di informazione una notizia relativa alla collocazione dei banchi del mercato di Bordighera sulla passeggiata appena rifatta, dice Fabrizio Sorgi, Presidente provinciale della Fiva, la Federazione degli Ambulanti Confcommercio. Da quanto riferito, i banchi verrebbero collocati a ponente, verso Vallecrosia, allontanando quindi le attività mercatali dal centro di Bordighera. Verrebbe dunque a mancare la volontà dell’Amministrazione comunale di farci tornare nella nostra location storica, che da oltre cinquant’anni ha contribuito anche alla crescita commerciale e turistica della città".

"La Fiva lunedì pomeriggio incontrerà il Sindaco e l’Assessore competente per ribadire gli accordi presi dalle Associazioni di categoria, prosegue, con gli Amministratori comunali in merito alla collocazionedel mercato ed alla tempistica dei lavori relativi alla nuova passeggiata. Se fossero confermate le indiscrezioni riportate dai media e quindi l’ipotesi di uno spostamento del mercato dalla sua naturale sede, questo metterebbe in stato di agitazione la categoria, che non è disposta a subire una simile imposizione”.