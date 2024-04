Incontro costruttivo con la Cisl: Fulvio Fellegara condivide visioni e impegni per il futuro di Sanremo

Oggi, Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo, ha avuto il piacere di incontrare la Cisl presso la propria sede. In un clima di apertura e collaborazione, Fellegara ha ringraziato la Segretaria Antonietta Pistocco per aver condiviso con lui preziose riflessioni sul futuro della città.

Durante l'incontro sono stati affrontati diversi temi di rilevanza per la comunità sanremese. In particolare, si è discusso della situazione occupazionale nel territorio, evidenziando la presenza diffusa di lavoro precario e dequalificato. Fellegara e la Cisl hanno concordato sull'importanza di promuovere opportunità lavorative più stabili e qualificate per i cittadini di Sanremo.

Altro punto centrale della discussione è stata la necessità di migliorare il sistema formativo e contrastare l'abbandono scolastico, al fine di garantire un futuro migliore alle giovani generazioni. Fellegara ha ribadito il suo impegno prioritario nel campo sociale, con particolare attenzione alla lotta contro la povertà e alla necessità di migliorare i servizi sanitari e di trasporto nella città.

Il candidato sindaco ha espresso gratitudine alla Cisl per il costruttivo scambio di idee e ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare insieme per costruire un futuro più solido e inclusivo per tutti i cittadini di Sanremo.