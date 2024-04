Elezioni Amministrative Sanremo: Alessandro Il Grande "Mi ripresento con 10 anni di esperienza" (Video)

Alessandro Il Grande, attuale Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, si ripresenta alle prossime elezioni Amministrative insieme ad Adriana Cutellè. Con lui abbiamo tracciato un bilancio dei suoi 10 anni di attività nell’Amministrazione guidata da Alberto Biancheri.

“Penso che sia importante far conoscere i numeri del Consiglio, organo di indirizzo politico, amministrativo e di controllo della città. L’assise, infatti, negli ultimi 5 anni si è riunita per 65 volte con circa 450 delibere portate all’approvazione, senza dimenticare la discussione di mozioni, interpellanze e ordini del giorno presentati. Un lavoro importante dei consiglieri di maggioranza e opposizione oltre allo studio preliminare delle commissioni consiliari, dalla conferenza dei capigruppo e dai diversi gruppi. A fine mese torneremo a riunirci con il consuntivo 2023, che porterà un avanzo di amministrazione da 10 milioni di euro da spendere nei prossimi mesi. E’ stata un’esperienza importante in questi 10 anni, che mi ha consentito di approfondire la conoscenza della macchina amministrativa”.

E a proposito del Consiglio comunale, sono in corso i lavori per migliorare sul piano tecnologico la sala: “Con il nuovo sistema avremo tempi certi, interventi controllati dalla presidenza del Consiglio e, soprattutto, ci sarà un iter semplificato per l’approvazione delle delibere e per la consultazione dei documenti da parte dei consiglieri. I lavori consentiranno di gestire Consigli in forma mista o in videoconferenza. Si tratta di un passo molto importante per la funzionalità delle future riunioni”.

Oltre che della presidenza del Consiglio lei ha lavorato molto per la sicurezza. Come potrà migliorare nei prossimi anni: “E’ stato un impegno importante portato avanti dalla nostra Amministrazione, che ha garantito l’installazione di 477 telecamere in alta definizione, collegate con le forze dell’ordine. Un investimento importante che potrà essere ampliato nelle frazioni e dove sono ancora presenti episodi di microcriminalità. Oltre a questo abbiamo cercato di mantenere l’organico di Polizia Municipale, con assunzioni stagionali. Altro argomento importante l’approvazione del regolamento per la videosorveglianza condivisa da pubblico e privato. Ovvero che, dove le telecamere del comune non arrivano potranno farlo quelle dei privati”.