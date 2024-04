Confcommercio Ventimiglia: “Risolto in poche ore un problema che stava sorgendo in merito ai parcheggi”

“Ancora una volta a Ventimiglia il contatto diretto fra la Confcommercio e l’amministrazione comunale ha consentito di risolvere nell’arco di poche ore un problema che stava sorgendo in merito ai parcheggi”. Così intervengono da Confcommercio per voce del presidente ventimigliese Dario Trucchi.



“Il Comune di Ventimiglia sta riorganizzando la gestione dei parcheggi a pagamento e venendo a mancare l’appalto, i posti auto risultavano liberi, con la conseguenza di vederli occupati dagli stessi automezzi anche per giornate intere - aggiunge Trucchi - dietro istanza dei nostri associati, abbiamo subito segnalato il problema all’amministrazione comunale, che è immediatamente intervenuta, risolvendo la questione e regolamentando la sosta con disco orario, in attesa dell’affidamento del nuovo appalto. Ringraziamo quindi il Comune per avere ancora una volta accolto le istanze del mondo del commercio ventimigliese”.



Il disco orario, per una sosta massima di due ore, è previsto per i parcheggi delimitati da strisce blu in piazza Cesare Battisti (piazza della Stazione), via Roma (nel tratto compreso tra via Chiappori e via Bligny) e via Cavour.

Il provvedimento sarà vigente da domani, venerdì 19 aprile, fino alla definizione della procedura di gara, tutt’oggi in corso, della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. Il disco orario di 2 ore, nei giorni feriali, resta comunque vigente per il parcheggio di piazza della Libertà.