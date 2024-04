Elezioni Sanremo, Mager: un Destination Manager per un progetto unico di valorizzazione e promozione della Città

"Il turismo rappresenta un settore chiave per l'economia di Sanremo. Per rafforzare l'attrattiva della città e aumentarne la competitività sul mercato turistico, il decreto Made in Italy prevede la nuova figura del Destination Manager, ovvero il professionista che si occupa della promozione e del rilancio di una destinazione turistica". Così il candidato a sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

"Si tratta di un professionista con competenze in ambito organizzativo, tecnologico, comunicazione e marketing, qualifiche oggi fondamentali in un settore strettamente legato all’uso di internet e dei media digitali".

"Sanremo è una destinazione turistica complessa, con una varietà di attrattive che includono il Festival della Canzone Italiana, il Casinò, le spiagge, il centro storico e l'entroterra, il Campo golf, il Campo ippico, lo Yacht Club, la Canottieri, l’Orchestra Sinfonica, il Teatro Ariston e molto altro".

"Occorre analizzare lo stato attuale del sistema turistico sanremese e il mercato a cui è destinato, e in base a queste valutazioni definire strategie ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane ed economiche a disposizione e individuando nuove forme di partenariato pubblico-privato".

"Punto focale dell’attività del Destination Manager è il coinvolgimento degli operatori del settore, degli enti pubblici e delle associazioni del territorio, per fare convergere interessi comuni in un progetto unico di valorizzazione e promozione della Città, puntando anche su un turismo sostenibile che favorisca la tutela del territorio e la valorizzazione delle risorse locali".