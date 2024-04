Elezioni Amministrazione Sanremo: comitato Rolando Sindaco “Mager copia la Santanchè”

“Ringraziamo il candidato Mager che ha scoperto con entusiasmo, e fa suo, il Decreto Made in Italy, frutto del lavoro del Ministro Daniela Santanchè. Il Destination Manager, infatti, è una figura introdotta dal Ministro, esponente di Fratelli d’Italia, partito che fa parte della coalizione di centro destra che sostiene la candidatura di Gianni Rolando. Un riconoscimento importante che avvalora il buon operato dei partiti che rappresentiamo a Sanremo, con i cui rappresentanti nazionali abbiamo un filo diretto. Il sedicente civico, a tratti ‘arancione’ Mager, a cui è stata data in dote, in occasione delle nozze con Biancheri, l’intera squadra di ex esponenti del Partito Democratico e l’esponente di Azione Desirè Negri, si sta forse convincendo che il civismo puro è insufficiente a cogliere tutte le occasioni di rilancio della nostra amata città? O forse è un modo, neanche tanto velato, per ammettere che gli assessori al Turismo degli ultimi 5 anni dell’era Biancheri, nel cui solco si pone in deferente fedeltà e continuità, non sono stati all’altezza del compito?”

“Di una cosa siamo certi che il turismo è un settore economico fondamentale per Sanremo, che è strategico sviluppare. È altrettanto vero, che la crescita turistica deve andare di pari passo con la cura della città, che risulta da tempo carente”.