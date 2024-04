Mobilitazione di soccorsi, dalle 20 di questa sera in Valle Argentina e Valle Armea, per la scomparsa di una donna di 91 anni malata di Alzheimer che vive ad Agaggio e che non da più notizie di sé da questa mattina.

I familiari hanno chiesto l’ausilio dei soccorritori e, in questo momento, stanno lavorando i volontari della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.