Elezioni Amministrative a Sanremo: il candidato Fulvio Fellegara incontra la Confesercenti

Il candidato a sindaco Fulvio Fellegara si è incontrato ieri con Confesercenti Imperia per discutere delle prospettive future di Sanremo.

Durante l'incontro, sono stati affrontati diversi punti cruciali per il progresso della città. Fellegara si è impegnato ad ascoltare attentamente le istanze dell'associazione e a istituire un tavolo di confronto permanente per individuare soluzioni condivise. Particolare enfasi è stata posta sulla valorizzazione dell'ufficio turismo, con l'obiettivo di potenziare le competenze e garantire un servizio di alta qualità per promuovere al meglio il patrimonio turistico di Sanremo.

Altro tema centrale è stato l'arredo urbano, considerato fondamentale per il benessere della comunità e per attrarre visitatori. Si è manifestata la volontà di concentrarsi sull'implementazione di interventi mirati per migliorare l'aspetto delle aree urbane. Inoltre, il candidato ha ribadito l'impegno nel rilanciare il mercato annonario, proponendo di completare il progetto di riqualificazione che era stato avviato ma rimasto incompiuto dalla precedente amministrazione.

La gestione delle opportunità transfrontaliere è stata individuata come un'altra priorità, con l'intento di rafforzare gli accordi con la Francia e ottenere una maggiore centralità nelle relazioni con il Quirinale. Infine, si è parlato dell'importanza di intercettare i fondi europei disponibili per Sanremo, al fine di finanziare progetti volti allo sviluppo e al miglioramento della città.