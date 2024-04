Tutto pronto per il Barrel on the Beach: giovedì 18 aprile il taglio del nastro che darà il via all’evento

Tutto pronto per la nuova edizione di “Barrel on the Beach”, lo spettacolare evento equestre che si terrà nel fine settimana ad Arma di Taggia. Giovedì 18 aprile si entrerà nel vivo della manifestazione con il taglio del nastro alle ore 18.30, presso lo Stabilimento Balneare Vittoria Beach.

Da venerdì 19 prenderanno il via le gare che vedranno protagonisti cavalli e cavalieri pronti a sfidarsi nelle competizioni di 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒍 𝑹𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒐𝒍𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈. Velocità e precisione sono le caratteristiche delle discipline di monta western che verranno proposte come di consueto, in un contesto suggestivo ed unico nel suo genere: in riva al mare.

L’evento, organizzato da 𝑵𝑩𝑯𝑨 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒚 in collaborazione con 𝑭𝑰𝑻𝑬𝑻𝑹𝑬𝑪-𝑨𝑵𝑻𝑬, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, si svolgerà con il seguente programma:

Giovedì 18 aprile:

· Inaugurazione manifestazione con taglio del nastro

Venerdì 19 aprile 2024:

· dalle 10.30 alle 12.00 Pole Bending Open

Sabato 20 aprile 2024:

· dalle 13:00 alle 19:00 Barrel Racing Open

· dalle 10.30 alle 12.00 Pole Bending Open

Domenica 21 aprile 2024:

· dalle 13:00 alle 19:00 Barrel Racing Open

· alle 10:00 Sfilata dei cavalieri

· a seguire: Pole Bending Open e Barrel Racing Open

Le tre giornate di gara verranno trasmesse su PLAY2RIDE.IT, piattaforma streaming e on demand dedicata agli amanti di equitazione.