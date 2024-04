Sanremo: al via al Teatro Ariston e al Teatro dell’Opera del Casinò il GEF e SanremoJunior

Saranno 26 i cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni, che parteciperanno alla Finale Mondiale della 15° edizione di sanremoJunior - il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni - in programma mercoledì 17 aprile al Teatro Ariston.

Dopo varie selezioni in paesi europei ed extraeuropei, arriveranno nella città dei fiori concorrenti da Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Croatia, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Indonesia, Israele, Italia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lituania, Malta, Moldova, North Macedonia, Romania, Slovakia, USA e Uzbekistan.

A rappresentare l’Italia sarà Gaia Deiana, una 15enne di Quartu Sant’Elena (Cagliari), che si aggiudicata la Finale Nazionale disputatasi lo scorso mese di marzo.

I giovanissimi cantanti si esibiranno come da tradizione dal vivo, accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra, composta da 32 elementi e diretta dal Maestro Mario Natale. A decretare il vincitore sarà una qualificata Giuria, presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano.

Il giorno dopo, invece, prenderà il via la 25° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - riservato alle scuole ed associazioni Finaliste Nazionali ed Internazionali, che si esibiranno nei campi di Musica/Canto, Musical, Danza/Ginnastica, Moda, Teatro, Cinema e Pittura, davanti alle rispettive Giurie.

Il giovedì sera (Teatro Ariston) sarà dedicato a Musica/Canto, Musical, Danza/Ginnastica e Moda; il venerdì mattina e pomeriggio (Teatro del Casinò) sarà la volta di Teatro e Cinema, con ingresso riservato ai soli addetti ai lavori; il venerdì sera (Teatro Ariston) sarà dedicato completamente alla Musica. Sabato sera - sempre all’Ariston, durante lo Spettacolo Finale per la consegna dei premi - si esibiranno i vincitori di Musica/Canto, Danza/Ginnastica, Musical e Moda, oltre ad alcuni ospiti, fra i quali la vincitrice di sanremoSenior 2023.

Nel corso della serata saranno premiati anche i vincitori di Eurotheatre, del Festival Internazionale del Cinema Scolastico e di Educ-Arte/Prix Modigliani, senza dimenticare l’iniziativa “Il bambino in ospedale”.

La serata sarà altresì caratterizzata dalla consegna del Global Education Award (a Monsignor Umberto Toffani), GEF Music Award (alla violinista Kazaka Aiman Mussakhajayeva), GEF New Generation Award (alla cantante ed attrice Zoe Nochi) e poi il Grand Prix sanremoJunior al vincitore assoluto; il Prix Committee sanremoJunior, assegnato dal Comitato sanremoJunior; il Premio dello Studente, assegnato da oltre 120 studenti presenti in sala; il Premio dell’Orchestra “Artemis Alice Viganò”, assegnato dai componenti della sanremoJunior Orchestra.

Altro appuntamento immancabile del sabato pomeriggio (tempo permettendo), sarà la sfilata nelle vie del centro cittadino, alla quale prenderanno parte, studenti, docenti ed accompagnatori delle scuole partecipanti del 25° GEF ed i concorrenti del 15° sanremoJunior.

“Grande soddisfazione anche quest’anno per tutti noi dell’organizzazione”. - Ha dichiarato il Fondatore e Presidente Cav. Uff. Paolo Alberti - “I precedenti record sono stati nuovamente superati: sia per le 26 nazioni partecipanti a sanremoJunior e relative persone al seguito, sia come numero di partecipanti al GEF, tra concorrenti, insegnanti, genitori ed accompagnatori”.

Le serate saranno condotte da Maurilio Giordana (animatore radiofonico e presentatore), Iaeli Anselmo (attrice cinematografica e teatrale, ormai naturalizzata negli Stati Uniti) e dal giovane attore Alessandro Cartenì (nella sola Finale di sanremoJunior). La scenografia è di Francesco Filosa, per la realizzazione di Santo Polimeni. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli.

Le due manifestazioni - sanremoJunior e GEF, sia al Teatro Ariston, sia al Teatro del Casinò - saranno trasmesse in streaming sul Canale YouTube di sanremoJunior, il mercoledì, e sul Canale YouTube del GEF, giovedì, venerdì e sabato.

sanremoJunior ha il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria. Il GEF è realizzato con il contributo del Comune di Sanremo ed il Patrocinio di: UNESCO, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, C.O.N.I., Regione Liguria e Provincia di Imperia.