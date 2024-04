Sanremo: al CAI serata dedicata agli aspetti della gestione dell'emergenza nei vari ambienti naturali

Venerdì 19 aprile alle ore 21.00 presso la sede per CAI di Sanremo (Piazza Cassini 13) si terrà un'interessante serata di formazione sulla gestione dell'emergenza in montagna.



Il relatore sarà Juri Montese, istruttore di speleologia e torrentismo del CAI, del soccorso alpino e con grande esperienza in soccorsi sia sul territorio nazionale che estero in ambito speleologico e fluviale. Gli argomenti trattati spazieranno dalla prevenzione degli incidenti fino ai profili della responsabilità, passando per l’autosoccorso, l'assistenza all’infortunato e per il come effettuare la chiamata di emergenza. L'evento è dedicato a tutti i frequentatori della montagna in ogni sua forma, aperto anche ai non soci. Vi aspettiamo!