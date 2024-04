Taggia, arrestato pusher 20enne: trovato in casa con hashish pronto per lo spaccio

A seguito di attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi del comprensorio imperiese, la Squadra Mobile, lo scorso 13 aprile, ha arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacenti, un giovane di soli 20 anni (DG.G.), italiano incensurato e residente ad Arma di Taggia.

Nel dettaglio, lo stesso fermato a seguito di controllo, veniva trovato in possesso di circa 256 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” detenuta presso la propria abitazione, parzialmente già divisa in dosi e pronta alla vendita, materiale utile al confezionamento e, pur essendo di fatto disoccupato, anche di un ingente somma di denaro in banconote di piccolo taglio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, DG.G.è stato associato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Il giorno 15 u.s., a seguito di convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.