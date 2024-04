Visita degli alunni dell'Istituto 'Ruffini-Aicardi' di Sanremo ai giardini di Villa Hanbury (Foto)

La recente visita degli allievi dell'Istituto ‘Aicardi’ di Sanremo ai Giardini di Villa Hambury di Ventimiglia rientra tra le esperienze più formative.

Le uscite come questa, o i viaggi di istruzione presso fiere o mostre agricole e floreali, nazionali e internazionali, sono una caratteristica peculiare dell'Istituto già da molti anni, ma in questa uscita c'è qualcosa di più: gli studenti hanno avuto modo di toccare con mano quello che sarà oggetto della loro futura attività lavorativa: piante esotiche e ornamentali.

I Giardini di Villa Hambury, fin dalla loro apertura al pubblico, da parte di Sir Thomas Hambury, che nel secolo XIX scelse proprio le rocce a picco sul mare della Mortola per impiantare le sue prezione varietà vegetali raccolte da ogni le angolo del mondo, sono un vero e proprio laboratorio all'aperto fondamentale per osservare in ambiente naturale specie come le collezioni di agavi o la collezione di agrumi.

Accompagnati dalla docente Francesca Crespi, gli studenti dell'Aicardi hanno visitato il Parco della Villa due volte, per poi far ritorno a scuola. Questo e altri progetti mostrano come, in un Istituto professionale, sia essenziale l'attività laboratoriale come quella teorica, e come il ‘Ruffini-Aicardi’ sia in prima linea su questo fronte, nell'estremo Ponente ligure.